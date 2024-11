‘Dos semanas de pérdidas’: Pequeñas empresas se preparan para impacto del GP de LV

Randy Markin, gerente general de Stage Door Casino y propietario-operador del restaurante Battista's Hole in the Wall, muestra un letrero del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que apareció en su propiedad en la esquina de Flamingo Road y Linq Lane, en Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Mientras el Strip de Las Vegas se prepara para un importante evento de automovilismo en las calles esta semana, algunos camareros de un pequeño casino dentro del circuito del Gran Premio se están tomando un descanso en lugar de tomar turnos durante el fin de semana de Fórmula 1.

“Todos mis camareros querían la semana libre porque no ganaron dinero el año pasado”, dijo Randy Markin, propietario del casino Stage Door y del restaurante Battista’s Hole in the Wall. “Estamos haciendo que la gente se tome vacaciones durante este tiempo. Se supone que debemos estar ocupados. Mis chicas deberían estar ganando mucho dinero”.

En un cambio con respecto a las grandes esperanzas para el evento inaugural del Gran Premio de Las Vegas el año pasado, algunos negocios independientes en y cerca del corredor de resorts se están preparando para una repetición de volúmenes comerciales débiles durante el resto de la semana. Markin dijo que Battista’s, un restaurante italiano que opera desde 1970, espera promediar entre 200 y 250 comensales cada noche durante las fechas de la carrera, de jueves a domingo. Es una caída respecto de los aproximadamente 600 covers promedio cada noche, dijo.

Otros fuera de las inmediaciones de la carrera también están viendo los efectos de los preparativos de la carrera a pesar de las limitadas obras viales realizadas para prepararse para la carrera de este año. Mimmo Ferraro, chef ejecutivo de Ferraro’s Ristorante, dijo que los covers diarios comenzaron a disminuir la semana pasada. A partir del lunes por la tarde, viernes y sábado, las reservaciones para el popular lugar para turistas y asistentes a convenciones cayeron a menos de 70 personas.

“Sé cuál es mi punto de quiebre aquí todos los días”, dijo Ferraro. “Con estos números, no llegamos a ese punto de ruptura. Se trata de dos semanas de pérdidas comerciales. Si solo fuera un mal fin de semana, podría lidiar con eso. Pero no puedo lidiar con semanas o meses. No podemos hacer eso atendiendo a 50, 60 o 70 personas”.

Es una preocupación que ambos líderes empresariales han compartido antes. Los propietarios de Ferraro’s y Stage Door/Battista’s Hole in the Wall están demandando al Gran Premio en el Tribunal de Distrito del Condado Clark por las pérdidas sufridas en el evento de 2023. Ellis Island Casino también tiene una demanda separada, todas las cuales están en curso.

Obras viales se redujeron en 65 %

Funcionarios de la carrera dicen que trabajaron con las empresas este año para reducir el impacto de la instalación del circuito. Lori Nelson-Kraft, portavoz del Gran Premio de Las Vegas, dijo que las obras viales se redujeron en un 65 % y el puente vehicular temporal en Flamingo Road sobre Koval Lane se redujo de cuatro a dos carriles para la carrera de este año, luego de los comentarios de las reuniones con las partes interesadas.

Nelson-Kraft también proporcionó a los propietarios de negocios dentro del circuito, como Markin, paquetes informativos personalizados de cierre de carriles y acceso de vehículos que incluyen consejos sobre el acceso de clientes y empleados.

Sin embargo, algunos propietarios dicen que los preparativos para la F1 en las últimas semanas han tenido el mismo efecto negativo en el negocio que los largos preparativos para la carretera del año pasado. Ferraro dijo que su equipo se dio cuenta de que no debían comprometerse con grandes planes para la semana de la carrera debido a la logística de llegar a Ferraro’s, ubicado en Paradise Road y Harmon Avenue, desde el Strip.

“El año pasado para esto, abrimos el almuerzo”, dijo Ferraro. “Ampliamos el horario para abrir hasta altas horas de la noche, y nada. Somos un restaurante de lujo. Nuestro cliente está comprando el boleto o quedándose en la propiedad que le permite algún tipo de paquete de alimentos y bebidas o incentivo para quedarse en la propiedad”.

‘Está robando a mis empleados’

El flujo de tráfico hacia y desde el Strip es una preocupación importante para los propietarios de negocios. John Simmons, chef y propietario de Firefly Tapas Kitchen and Bar en Flamingo Road y Tacos & Beer en Paradise Road, al sur de Sands Avenue, dijo que sus dos restaurantes han visto una disminución de alrededor del 25 % en el volumen en octubre y noviembre, parte de lo cual atribuye a la instalación del puente temporal de Flamingo. Simmons dijo que mantendrá el restaurante abierto con un equipo mínimo.

“Está robando a mis empleados y a mí de manera incremental, todos los días, solo un poco”, dijo Simmons. “Flamingo (Road), que es el alimentador de mis negocios. Ese es el río que trae los peces. Lo cierran para poder poner ese puente, y nos está costando a mis empleados y a mí miles y miles y miles de dólares”.

El impacto para los trabajadores que reciben propinas es una de las principales preocupaciones de Markin. Dijo que le preocupa lo poco que gana su personal que recibe propinas, especialmente debido a las prácticas legales de cumplimiento de propinas que eliminan los impuestos sobre la nómina en función de las propinas supuestas de un trabajador.

“Cuando nos va bien, damos bonos trimestrales”, dijo Markin. “No solo en Navidad y Acción de Gracias. Tal vez solo $100, pero pudiera subir. No hemos dado uno desde la F1”.

En Jay’s Market y en la gasolinera Shell en Koval Lane y Flamingo Road, el propietario Wade Bohn dijo que todavía sufre de problemas de infraestructura similares que bloquearon el acceso a su negocio durante los preparativos de la carrera el año pasado. Despidió a la mitad de su personal y no los ha vuelto a contratar, lo que ha provocado solo un trabajador por turno y un aumento correlacionado en los robos en tiendas, dijo Bohn. Desde que comenzaron los preparativos para la carrera, dijo que sus ingresos han bajado un 70 %, vendiendo menos de 1,000 galones de gasolina por día cuando pudiera esperar alrededor de 1,500 diarios.

Además, un espacio de mostrador de sándwiches que anteriormente alquiló a una franquicia de Port of Subs quebró en agosto de 2023. No ha encontrado un nuevo inquilino para el contrato de arrendamiento mensual de $4,000.

La entrada y salida al sitio se marcaron más claramente en comparación con hace un año. Pero un nuevo puente peatonal en la intersección, terminado el viernes pasado, bloquea la entrada de la propiedad a Koval Lane. Bohn dijo que ha hecho que el surtido de gasolina sea más complejo desde el punto de vista logístico, lo que requiere que la cisterna realice dos viajes.

“No puedo entender la lógica de destruir empresas a las que les va muy bien. Todos somos muy rentables”, dijo Bohn. “¿Y todo esto durante una carrera de una hora y media una vez al año? No lo entiendo”.