Dos premios mayores de 1 mdd en casino del Strip de Las Vegas

Un casino del Strip de Las Vegas otorgó un par de premios mayores a un millón de dólares a visitantes este fin de semana.

El primer ganador recibió un pago de un millón 191,881 dólares alrededor de las 6 p.m. del sábado en el Wynn Las Vegas, mientras que el segundo ganador se llevó a casa un millón 5,405 dólares poco después del mediodía del domingo, según un portavoz del casino.

Esta es la segunda vez que Wynn Las Vegas ha pagado dos premios mayores por un total de más de 1 millón de dólares en un periodo de 24 horas; la primera vez ocurrió en 2023.

Ganadores en todo el valle de Las Vegas

Aliante

Un poco de amor por el 6-spot en video keno.

Let's raise a toast to our lucky guest who hit a $13k jackpot! 🥂🎉 pic.twitter.com/ey5Q2H7q0p — Aliante Casino (@aliantecasino) August 21, 2024

Boulder Station

Grandes redobles de tambor.

Dancing Drums Golden Bonus

Winnings: $18,729.11 pic.twitter.com/hcu4wX1sMg — Boulder Station (@boulderstation) August 23, 2024

Cannery

Consigue todos los gongs, obtén un premio.

Celebrating big wins! Congrats to our guest's fantastic $12k victory! 🎉💰 pic.twitter.com/7j06ijXnBW — Cannery Casino (@CanneryCasino) August 22, 2024

Four Queens

Un visitante de California limpia.

Small bet ➡️HUGE WIN! 🎰Congratulations to our friend from California who was lucky enough to snag this 💸 $11,800 progressive jackpot on a $1.50 bet! 🎉✨ pic.twitter.com/gEFHFkr1Qw — Four Queens Hotel & Casino (@4QueensLV) August 22, 2024

Jokers Wild

Hay muchos fans de Dragon Link entre nosotros.

Where are our Dragon Link fans!? How about this incredible $12,086.59 win!?! pic.twitter.com/S9uZJK1B8G — Jokers Wild Casino (@jokerswild) August 23, 2024

Check out this Happy and Prosperous $16,645.77 Dragon Link win! 🎉 pic.twitter.com/jd69SweOiW — Jokers Wild Casino (@jokerswild) August 22, 2024

Oyo Las Vegas

¡Hurra por Paul!

What a lucky spin! 🤑 Congratulations to Paul on his $10,000 big win on Wheel of Fortune! #WheelofFortune #SpintoWin pic.twitter.com/2VBGtQkyHQ — OYO Hotel & Casino Las Vegas (@oyolasvegas) August 22, 2024

Palms

Recibiendo un poco de amor de video Four Card Keno de un giro de 12 dólares.

Sam’s Town

¡Un aplauso para Arthur!

Congratulations on your $21,380 Dancing Drum jackpot Arthur! 👏 👏 pic.twitter.com/nZVYEjtspm — Sam's Town Las Vegas (@samstownlv) August 22, 2024

¡Así se hace, Marilyn!

When a $.50 bet turns into a $10,308 payday! Congratulations, Marilyn! pic.twitter.com/ZqEvNemje6 — Sam's Town Las Vegas (@samstownlv) August 23, 2024

Treasure Island

¡Felicidades, Kathy!

Wildfire

Muchos Wildfires para elegir.

It is Winning Wednesday. Come win some money with us. #wildfiregaminglv pic.twitter.com/j5rt0zhF9F — Wildfire (@WildfireVegas) August 21, 2024

Si tú o un ser querido están luchando con problemas de juego o adicción al juego, la ayuda está disponible llamando al 1-800-GAMBLER. La Línea Nacional de Ayuda para Problemas con el Juego ofrece servicios de llamadas, mensajes de texto y chat las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si tú o un ser querido están en crisis, llamen al 911 o al 988.