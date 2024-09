Demanda acusa a casino de Las Vegas por picadura de escorpión en la ingle

Una pareja de California afirma que su vida sexual se está resintiendo después de que un hombre fuera picado en los testículos por un escorpión mientras dormía en la cama en un casino del Strip de Las Vegas el año pasado.

Michael y Batia Farchi acusan al casino-hotel The Venetian de negligencia por no garantizar adecuadamente la limpieza de una suite en el hotel Palazzo, según una demanda presentada el 27 de agosto en el Tribunal de Distrito de Nevada. Según la demanda, el casino-resort The Venetian no tomó las debidas precauciones para “erradicar” los escorpiones venenosos a pesar de tener “conocimiento real y constructivo” de su presencia en la propiedad.

Los documentos judiciales afirman que, desde que Michael Farchi, de 62 años, fue picado por un escorpión en la ingle y la mano el 26 de diciembre, padece trastorno de estrés postraumático y disfunción eréctil. Su esposa, Batia Farchi, también reclama daños emocionales, en concreto “pérdida de consorcio”, según la demanda.

Los Farchi reclaman los costos médicos incurridos y en curso, así como daños generales y punitivos.

The Venetian no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Según la demanda, Michael Farchi estaba tumbado en la cama cuando empezó a sentir un escozor en la ingle. Cuando se metió debajo de las sábanas para inspeccionar la zona, sintió múltiples escozores en la mano y en la ingle.

Cuando fue al cuarto de baño, Farchi descubrió un escorpión “todavía pegado a su ropa interior y a la ingle”, afirma la demanda. Una foto del escorpión amarillento en los calzoncillos azules de Farchi se hizo viral en las redes sociales.

Según la demanda, personal del hotel llegó a la habitación y confirmó la “presencia de un escorpión mortal” y las heridas de Farchi. Pero, en lugar de asistir a Farchi, la demanda dice que los empleados “se limitaron a reírse de él”.

Farchi buscó atención médica en el Summerlin Hospital, donde se determinó que había sido envenenado como resultado de la picadura de un escorpión, según la demanda. Al regresar a California, Farchi recibió atención adicional en el Centro Médico de la UCLA.

La demanda afirma que The Venetian, propiedad y operado por Apollo Global Management, con sede en Nueva York, tenía conocimiento previo de “infestaciones de escorpiones venenosos y mortales” en la propiedad, pero “deliberada e imprudentemente” decidió no remediar el problema.

The Venetian ha sido objeto de una renovación de mil 500 millones de dólares. Además de la actualización de las suites de los hoteles Venetian y Palazzo, el mes pasado se presentó la primera fase de la renovación del Venetian Expo Center, cuyo precio asciende a 188 millones de dólares.