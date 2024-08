Deja de quejarte del alto costo de la diversión en Las Vegas

Aunque los lugareños se quejan del rápido aumento del costo del entretenimiento en Las Vegas, el vicepresidente de desarrollo económico de la UNLV afirma que la ciudad debería presionar para seguir desempeñando su papel en “la economía de la diversión”.

Bo Bernhard afirma que Las Vegas puede ser el mejor ejemplo de destino que ha sabido sacar provecho de la confluencia del turismo, el deporte y el entretenimiento, y que seguirá prosperando, incluso cuando los habitantes locales se quejen del elevado costo de las entradas para espectáculos deportivos y conciertos y de las visitas periódicas a los casinos, y mientras los visitantes frecuentes de Las Vegas hagan menos viajes a esta ciudad.

Bernhard, que empezó a usar la terminología de la “economía de la diversión” hace un año y desde entonces ha hecho presentaciones de TED Talk sobre el tema previamente este año, dijo que el papel de Las Vegas a la hora de proporcionar experiencias alegres a los huéspedes es una historia global de larga duración y algo más que una conversación local.

En sus presentaciones públicas, Bernhard ha afirmado que la combinación de Las Vegas como centro neurálgico del deporte y el entretenimiento, además de su consolidada historia en el sector del juego, le ha convertido en el principal exportador de experiencias divertidas.

“Somos la primera ciudad que vende experiencias y las envía a un planeta feliz que está encantado de comprarlas”, dijo Bernhard en una entrevista.

Bernhard dijo que, por primera vez en la historia, en 2019 el 10 por ciento de la economía mundial se construyó en torno al turismo, pero cuando se agregan los deportes y el entretenimiento a la mezcla, aumenta a casi el 14 por ciento.

Eso es nueve veces el tamaño de la industria farmacéutica, siete veces la industria del vestido y tres veces la contribución agrícola.

“Lo que esto significa”, dijo Bernhard en una charla TED de febrero distribuida a principios de este verano, “es que ya no podemos descartar ciudades como Las Vegas como superfluas y divertidas, pero no importantes. No cuando representan el 10 por ciento de la economía”.

Aun así, los lugareños lamentan haber perdido el Las Vegas de antaño.

El alto costo de Las Vegas

Han acudido a las redes sociales para quejarse del elevado costo de las entradas para ver a las superestrellas del espectáculo presentarse en el Allegiant Stadium, la Sphere y todos los grandes lugares de actuación afiliados a los resorts locales.

Se quejan de que solo los más ricos pueden permitirse ir a los partidos de la NFL y a eventos como la Fórmula 1.

Les molesta tener que pagar por estacionarse en el Strip, aunque muchos resorts tienen ofertas que permiten a los residentes aparcar gratis durante un número limitado de horas.

Incluso les irritan las probabilidades de los casinos que dan más ventaja a la casa, como el blackjack 6 a 5 y las ruletas triple cero.

Bernhard considera que se trata de un asunto aparte y que los habitantes locales deberían estar agradecidos por la estrategia a gran escala que atrae a un número cada vez mayor de personas a Las Vegas y proporciona empleos.

Bernhard opina que la economía de la diversión florece porque, por primera vez en la historia, más de la mitad de los habitantes del planeta se consideran de clase media y que comprar experiencias –como viajar– les hace más felices que comprar cosas.

“Lo que a veces te ciega al crecer en Estados Unidos y solo vivir en Estados Unidos es la historia global de que 35 millones de personas en India pasaron de la pobreza a la clase media el año pasado”, dijo Bernhard. “¿Qué es lo primero que compras cuando escapas de las garras de la pobreza y te unes a las filas recién liberadas de la clase media? Te compras un viaje. Claro que va a haber altibajos y eso forma parte del ciclo de noticias que se están haciendo, pero con el tiempo no hay forma posible de que la economía empiece a ir en dirección contraria. Así que, si hoy es el 14 por ciento, va a ser más del 20 por ciento, y eso es más de cinco veces el tamaño de la industria automotriz”.

Variedad de huéspedes

Nasim Binesh, profesor adjunto del Departamento de Turismo, Hospitalidad y Gestión de Eventos de la Universidad de Florida, afirmó que Las Vegas está bien situada para acoger a huéspedes de distintos niveles de ingresos y que, en general, el alza de los precios beneficiaría a la ciudad.

“La industria del entretenimiento en Las Vegas sigue siendo fuerte, con la ciudad clasificada como el tercer mercado de conciertos de mayor recaudación en 2024”, dijo Binesh. “El precio promedio de las entradas para los conciertos ha aumentado un 16 por ciento, situándose en torno a los 175.91 dólares, una cifra significativamente superior a la de otros grandes mercados como Los Ángeles”.

“Es cierto que un alza de las tarifas pudiera cambiar la mezcla de visitantes, pero probablemente en beneficio de la ciudad”, dijo. “Unos precios más altos se traducirían en ingresos extra para casinos, hoteles y otras empresas, aumentando aún más los ingresos fiscales del Estado e impulsando la expansión económica”.

Binesh dijo que, a lo largo de varias décadas, Las Vegas ha seguido creciendo y ha mantenido su infraestructura de hospitalidad. Afirma que la ciudad es atractiva para todos, desde los grandes apostadores hasta los turistas con poco presupuesto.

“A pesar de todas estas variaciones, Las Vegas también se está orientando cada vez más hacia los clientes más adinerados, al igual que Dubái y Mónaco, otros lugares conocidos por su lujo desmesurado que consiguen atraer a montones de visitantes cada año, aunque pueda resultar una visita cara”, dijo.

“Dicho esto, es una ciudad que ha estratificado eficazmente su mercado: ofrece experiencias de primera calidad a quienes quieren y pueden pagarlas, pero sigue siendo accesible a los visitantes con presupuesto limitado. Esto ayuda a Las Vegas a mantener su amplio atractivo, con el segmento de precios al aumento y la rentabilidad creciente en muchas áreas”.

Bernhard dijo que los habitantes locales que resienten los precios más altos no deberían culpar a los ejecutivos por crear sus empleos.

La gente compra

“Se supone que tienen que ganar dinero para sus accionistas, y así es como se hace, ofreciendo estas cosas a un precio que muchos residentes podrían considerar desorbitado”, dijo. “Pero, al mismo tiempo, … la gente lo compra, ¿no?”

Bernhard afirmó que Las Vegas se beneficia de que en todo el mundo se recuerde lo divertida que es la ciudad. Y dijo que es lamentable que algunos lugareños no están viendo el panorama general de la comercialización para el mundo.

“Hay gente que lamenta la inversión que (la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas) y otros están haciendo en cosas como la Fórmula 1. Pero la realidad es que atrae a gente de otros países que gasta más y va a ampliar nuestra economía a un nivel que nunca habíamos visto”.

A largo plazo, Binesh dijo que Las Vegas seguirá prosperando gracias a la economía de la diversión.

“Si se gestiona bien, esta tendencia traerá más empleos, mayores ingresos fiscales y una inversión continuada en la infraestructura de la ciudad”, afirmó. “La evolución de Las Vegas hacia un destino más exclusivo puede reflejar la trayectoria de ciudades como Dubái, donde los precios más altos no disuaden a los visitantes, sino que atraen a un grupo demográfico diferente y potencialmente más lucrativo. En última instancia, Las Vegas se beneficiará de esta alza de precios, consolidando su estatus de ciudad global de primer orden”.