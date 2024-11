Crisis de la vivienda en Las Vegas ocupa papel central en esta elección presidencial

La crisis de asequibilidad y vivienda del valle de Las Vegas está ocupando un lugar central en estas elecciones presidenciales, dijo un politólogo de la UNLV.

A un grupo demográfico en particular se le debe prestar mucha atención a medida que se acercan las elecciones: los latinos, dijo John Tuman, decano ejecutivo asociado de la Facultad de Artes Liberales y profesor de Ciencias Políticas en la UNLV. Señaló una encuesta de la Latino Community Foundation entre los latinos en Nevada que tiene a la inflación como el principal problema en esta temporada electoral, con la asequibilidad de las rentas y la vivienda impulsando la mayor parte de la preocupación en torno a la inflación.

Aproximadamente 3 de cada 10 residentes de Nevada se identifican como latinos, y se estima que el grupo demográfico representa el 20 % del voto total del estado en estas elecciones. Tuman dijo que los latinos tradicionalmente han votado por los demócratas, sin embargo, todas las apuestas están canceladas en este ciclo electoral dada la variedad de encuestas sobre quién es el más adecuado para arreglar la economía, en la que Trump se ubica más alto que Harris en todo el país.

“Ha habido mucho debate sobre si Trump ha hecho o no avances con los latinos a nivel nacional”, dijo. “Creo que hay evidencia de que lo ha hecho, pero es muy sensible a los estados que se están analizando. Los latinos como grupo no son monolíticos y la composición demográfica de la población latina varía según los diferentes estados. Y por eso siempre trato de advertir, no generalizar, por ejemplo, de lo que estamos viendo en Florida o incluso en el sur de Texas hasta Nevada”.

Tuman dijo que los votantes de todos los grupos demográficos creen que los precios de la vivienda se han disparado debido a la afluencia de habitantes de California que se mudan a Nevada en busca de un costo de vida más barato.

“Hemos tenido una afluencia de personas de California que sacaron el valor neto de sus casas y luego han hecho subir los precios de las viviendas nuevas y también los precios de las viviendas existentes en diferentes partes del área metropolitana de Las Vegas”, dijo.

Aproximadamente el 43 % de las personas que se mudaron a Nevada en los últimos cuatro años son de California y una encuesta de Built, una plataforma de bienes raíces, encontró que el 38 % de los habitantes de Nevada creen que el estado “no estaba preparado” para la afluencia de fuera del estado iniciada por la pandemia y el aumento del trabajo remoto.

Alrededor del 57 % de los residentes de Nevada están a favor de los controles de rentas y el 45 % están a favor de los límites a los aumentos de renta para abordar la asequibilidad de la vivienda en el estado, y el 48 % de los habitantes de Nevada también se preocupan de que sus hijos no puedan pagar una casa cuando crezcan, según la misma encuesta de Built.

“También hubo problemas en la cadena de suministro que desaceleraron la construcción”, dijo Tuman sobre otro factor determinante. “Y probablemente lo más importante es que vimos este aumento en las tasas de interés, lo que creó desafíos desde el punto de vista de la asequibilidad para los compradores de vivienda por primera vez”.

Es la economía

Las partes interesadas en bienes raíces dentro del sector privado están culpando a la Oficina de Administración de Tierras (BLM), que controla el 88 % de la tierra en el Condado Clark, y en una declaración por correo electrónico al Las Vegas Review Journal, la BLM del sur de Nevada dijo que es culpa de los constructores privados por no querer construir viviendas asequibles.

Un estudio de la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Nevada (GOED) estima que para 2030 Nevada enfrentará una grave escasez de tierras que obstaculizará el desarrollo económico en una amplia variedad de industrias. Aproximadamente 70,000 acres de tierras federales se reservaron para el desarrollo en 1998 cuando se aprobó la Ley de Administración de Tierras Públicas del Sur de Nevada.

Hoy en día, alrededor de 27,000 de esos acres todavía están disponibles, lo que significa que BLM ha liberado solo 44,000 acres para la urbanización en los últimos 26 años, o alrededor de 1,700 acres al año.