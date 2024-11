Club nocturno llega al centro comercial Historic Westside en Las Vegas

El Concejo Municipal de Las Vegas aprobó un nuevo club nocturno para el Historic Westside, a pesar de estar muy cerca de viviendas unifamiliares, un parque municipal y un lugar de culto.

El miércoles se aprobó un derecho de uso de suelo para Mamalona Night Club, un negocio de propiedad familiar, que estará en 921 W. Owens Ave., Suite 110 en un centro comercial existente que incluye un dd’s Discount, Metro by T-Mobile y Palazzo Flowers.

El club nocturno tendrá alrededor de 5,500 pies cuadrados y tendrá servicio completo de alcohol en las instalaciones, con un horario de atención de 8 p.m. a 5 a.m. Los propietarios también operan el Pedregal Banquet Hall en el mismo centro comercial.

Edgar Montalvo, representante del club nocturno que habló ante el Concejo Municipal, dijo que la iglesia vecina no renovará su contrato de arrendamiento y desde entonces ha cerrado y “en realidad” las casas cercanas están a 140 pies de distancia. También dijo que no se espera que haya personas en el parque durante el horario comercial del club nocturno de 8 p.m. a 5 a.m.

Personal municipal recomendó negar el derecho debido a la proximidad a las residencias, el parque de la ciudad y el lugar de culto, pero el Concejo Municipal aprobó la medida por unanimidad.

Las viviendas unifamiliares están a 70 pies al oeste, 80 pies al este y 340 al noreste, cuando se requieren 500 pies. Una iglesia está a 365 pies, cuando se requieren 400 pies. Además, el H.P. Fitzgerald Park se encuentra a 145 pies del club nocturno, cuando se requieren 400 pies.