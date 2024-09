Acuerdo de conciliación de demanda colectiva con Wynn Resorts: $70 millones

Cientos de accionistas de Wynn Resorts Ltd. se repartirán un acuerdo de conciliación de $70 millones en una demanda colectiva en un caso derivado de acusaciones de que la compañía no reveló la conducta sexual inapropiada del ex director ejecutivo Steve Wynn.

Accionistas de Wynn Resorts alegaron que sus acciones perdieron valor como resultado de las acusaciones de mala conducta sexual de Steve Wynn, planteadas en 2018, y el hecho de que los ejecutivos de Wynn no hicieran nada al respecto una vez que tuvieron conocimiento de las acusaciones.

El despacho jurídico Pomerantz LLP, con sede en Nueva York, anunció el jueves que había presentado una petición solicitando al Tribunal Federal de Distrito en Nevada que concediera la aprobación preliminar al acuerdo de conciliación anunciado por primera vez por Wynn Resorts a principios de este mes. En aquel momento, la empresa no reveló el importe del acuerdo de conciliación en el caso presentado por John y JoAnn Ferris y Jeffrey Larsen contra la empresa, Steve Wynn, cuatro exejecutivos de Wynn y nueve exmiembros de la junta directiva de la empresa.

Los actuales ejecutivos y miembros de la junta directiva citados inicialmente en la demanda fueron desestimados y todos los demás citados, incluido Steve Wynn, ya no forman parte de la empresa.

No está clara la indemnización por miembro del grupo

No está claro cuánto recibirá cada accionista individual en el acuerdo de conciliación.

“Cada miembro del grupo que presente una prueba válida de reclamación recibirá su parte proporcional del fondo neto del acuerdo de conciliación”, dijo un representante del despacho jurídico. “Los abogados solicitarán que el tribunal apruebe unos honorarios por sus servicios y el reembolso de algunos costos, que saldrán del fondo de $70 millones. Ahora no podemos predecir cuál será la recuperación por miembro del grupo”.

Representantes de Wynn Resorts dijeron a principios de este mes que el acuerdo resolvería el último de los asuntos legales que involucraban a Steve Wynn, el expresidente y director ejecutivo que dejó la compañía en 2018.

“Nos complace haber resuelto este antiguo asunto legal a través de un acuerdo de conciliación que creemos que es ventajoso para la compañía”, dijo Wynn Resorts en un correo electrónico el jueves. “Como es habitual en estos asuntos, nuestro seguro ha cubierto la mayor parte del acuerdo de conciliación de $70 millones, con Wynn Resorts cubriendo $9.4 millones del total”.

Pérdida de valor de las acciones

Abogados de los inversionistas dijeron que el caso se centró en declaraciones presuntamente engañosas hechas por Wynn Resorts entre el 28 de marzo de 2016 y el 12 de febrero de 2018, semanas después de que se publicaran reportes noticiosos sobre el escándalo de acoso sexual.

Steve Wynn ha dicho que nunca ha agredido ni acosado a ningún empleado.

La demanda alegaba que los demandados tenían conocimiento de numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada formuladas contra Wynn a lo largo de varias décadas y que los demandados negaron repetidamente esas acusaciones y ayudaron a encubrirlas. En enero de 2018, un reportaje del Wall Street Journal informó sobre el supuesto patrón de mala conducta de Steve Wynn durante años, lo que finalmente lo llevó a renunciar como presidente y director ejecutivo y provocó que tanto la Junta de Control de Juego de Nevada como la Comisión de Juego de Massachusetts abrieran investigaciones sobre el manejo de las acusaciones por parte de la compañía. Estos hechos provocaron una caída del precio de las acciones de Wynn Resorts, lo que causó un perjuicio considerable a los accionistas de la empresa.

El precio de las acciones se desplomó de más de $200 por acción en enero de 2018 a alrededor de $96 por acción un año después. Actualmente, las acciones cotizan en torno a los $80 por acción.

“Este caso debería servir como una advertencia a las corporaciones y sus funcionarios de que hablar no es, de hecho, barato”, dijo la socia Murielle Steven Walsh, quien dirigió la demanda colectiva accionaria, en una declaración enviada por correo electrónico.

“Los inversionistas se preocupan por la integridad y la responsabilidad de las empresas, y las compañías acusadas de hacer declaraciones para encubrir o negar acusaciones de mala conducta grave por parte de los ejecutivos enfrentan un ajuste de cuentas financiero potencialmente abrupto”.