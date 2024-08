Acciones de Sphere suben tras éxito de residencia de Dead & Company

Inversionistas parecen confiar en la línea de entretenimiento en vivo de la compañía y sus estrategias que implican la Sphere Experience y ‘Postcard from Earth’.

¿Los casinos están perdiendo ingresos por no permitir el consumo de cannabis?

El precio de las acciones de Sphere Entertainment Co. ha estado en racha este mes, disparándose cerca del máximo de 52 semanas de 51.83 dólares por acción el viernes después de cerrar en el rango de los 30 dólares a principios de la semana pasada.

El miércoles por la mañana, la empresa propietaria y operadora de la Sphere en Las Vegas anunció unos ingresos del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas, aunque registraron una pérdida neta trimestral de 46.6 millones de dólares en el periodo finalizado el 30 de junio.

La noticia de que Dead & Company completó una serie de 30 actuaciones animó a los inversionistas, que los Eagles, el próximo gran grupo en llegar al local de 17 mil 500 localidades, amplió su residencia a 20 actuaciones y que Anyma, “The End Of Genesys”, ofrecerá seis actuaciones hasta el día de Año Nuevo.

Los inversionistas también parecen receptivos a las noticias de que la Sphere Experience, en la que se proyecta la película “Postcard from Earth”, generó unos ingresos de un millón de dólares al día durante el trimestre, que en junio Sphere acogió su primer evento corporativo con Hewlett Packard Enterprise, así como el Draft de la NHL, que fue el primer acontecimiento televisivo en vivo retransmitido desde la Sphere. Además, en septiembre acogerá su primer gran evento deportivo, el UFC 306.

Sphere Entertainment incluye las actividades financieras de Sphere y MSG Networks, que retransmiten partidos de básquetbol de la NBA de los New York Knicks y de hockey de la NHL de los New York Rangers y los New York Islanders, tanto de temporada regular como de postemporada.

A 30 de junio, MSG Networks tenía aproximadamente 849.8 millones de dólares de deuda principal pendiente en virtud de sus líneas de crédito, que vencen el 11 de octubre. La empresa había mantenido conversaciones con el sindicato de prestamistas de MSG Networks sobre una posible refinanciación.

El precio de cierre de las acciones de Sphere Entertainment era de 38.25 dólares el 5 de agosto. Del 13 al 16 de agosto, tuvo su mayor volumen de negociación, con más de 1.6 millones de acciones que cambiaron de manos el viernes y un precio de cierre de 49.22 dólares.

En la sesión del lunes en la Bolsa de Nueva York, las acciones cerraron a 49.52 dólares por acción, 30 centavos más, o un 0.6 por ciento desde la apertura del lunes. Las transacciones fuera de horario subieron 43 centavos, un 0.9 por ciento, a 49.95 dólares por acción.