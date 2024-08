99 por ciento de los trabajadores aprueba primer contrato de Venetian y Palazzo

Los trabajadores de The Venetian y Palazzo ratificaron por abrumadora mayoría un contrato sindical.

El Sindicato Culinario Local 226 anunció en un comunicado de prensa el martes que el 99 por ciento de los trabajadores votaron a favor del nuevo contrato.

BREAKING: Culinary Union is pleased to announce Venetian/Palazzo workers have successfully voted by 99% to ratify their new union contract tonight!

Culinary Union celebrates Las Vegas Strip being 100% UNION & congratulates 4,000+ workers who now have a strong union contract! pic.twitter.com/YvtRnJyOIw

— Culinary Union (@Culinary226) August 28, 2024