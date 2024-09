25% de los hogares de bajos ingresos en LV pagan demasiado por servicios, según estudio

Con las altas temperaturas de Las Vegas, los servicios eficientes son más necesarios que nunca, pero los hogares de bajos ingresos siguen sufriendo los costos.

Según una investigación del Consejo Americano para una Economía Energéticamente Eficiente, uno de cada cuatro hogares de bajos ingresos en Las Vegas gasta el 13 por ciento de su ingreso en energía. La carga energética promedio para hogares de bajos ingresos es del seis por ciento. La carga energética es la cantidad total que los hogares gastan en costos de energía.

En 23 de las 25 regiones examinadas por la organización sin fines de lucro, uno de cada cuatro hogares de bajos ingresos tiene facturas de energía que superan el 10 por ciento de su ingreso, el nivel en el que una carga energética se considera severa. Debido a la carga energética, muchos hogares suelen enfrentarse a decisiones difíciles entre pagar las facturas de energía y comprar otros productos esenciales, como alimentos y medicinas, explicó el Consejo Americano para una Economía Energéticamente Eficiente. El reporte no definió qué constituye un hogar de bajos ingresos. La carga energética se calculó usando datos del Censo de Estados Unidos

Como directora de desarrollo de la organización sin fines de lucro Living Grace Homes, Stephanie Gazar está muy familiarizada con la presión que los costos de los servicios ejercen sobre los hogares.

La otra opción era no tener luz

“A una joven, NV Energy le dijo: ‘Si no pagas tu factura este mes, te vamos a desconectar. No te daremos más opciones’”, relató Gazar sobre una clienta. “Así que terminó usando la mitad de su reembolso de impuestos de ese año para pagar la factura de la luz, porque la otra opción era no tener electricidad”.

Living Grace Homes ofrece vivienda, comida, transporte y educación a mujeres jóvenes sin hogar, embarazadas y con hijos, de entre 14 y 24 años. La organización paga tres facturas de servicios por separado: su oficina ubicada cerca de Gibson Road e Interstate 215 y dos casas cerca de Warm Springs Road en Henderson para sus clientas: una para familias jóvenes y madres embarazadas, y la otra solo para madres embarazadas, ambas a media milla de distancia.

Ahora, no solo sus clientas están siendo afectadas económicamente, sino también Living Grace Homes.

Al comparar los números del 1 de enero al 31 de julio del año pasado con el mismo periodo de este año para solo una casa, la que alberga a madres embarazadas, Gazar dice que las facturas han aumentado en casi 2 mil 500 dólares. Las facturas incluyen NV Energy, Southwest Gas, el Departamento de Servicios de Agua –el servicio de agua de la ciudad de Henderson– y Republic Services. Actualmente, en las tres propiedades que maneja la organización, pagan alrededor de mil dólares al mes por cada una.

Tratando de reducir costos

Gazar explicó que hacen todo lo posible para reducir los costos, siendo financiados por subvenciones de fundaciones o empresas y donaciones personales. A NV Energy le pagan 350 dólares al mes por cada propiedad individualmente y usan los termostatos inteligentes PowerShift proporcionados por la empresa de energía.

Los termostatos PowerShift usan el sistema FlexResponse, que ajusta la temperatura del termostato cuatro grados más alto entre junio y septiembre, durante las horas pico de consumo energético. Ahora, usan un enfriador evaporativo para mantenerse frescos, pero aun así, si no tuvieran el plan de Pago Igualitario, les costaría 600 dólares al mes.

“Mantenemos la temperatura en 78 grados, pero si no prestamos atención, la suben a 82 durante las horas pico”, comentó Gazar sobre la casa con mujeres embarazadas. “Nos llaman rápidamente cuando suben esa temperatura”.

Han eliminado todo el césped de una casa y queda solo un pequeño parche en otra para reducir las facturas de agua, que dicen es un poco más alta que la del Distrito de Agua del Sur de Nevada.

En cuanto al gas, el costo se duplicó desde finales de 2022, pero recibieron algo de alivio cuando las facturas disminuyeron un cinco por ciento recientemente. Durante los meses de verano, la factura de Southwest Gas para cada casa es de unos 80 dólares y en invierno puede subir hasta 250 dólares.

La organización está considerando la energía solar, pero no pueden hacer estimaciones en este momento, ya que una de las casas está cerrada por renovaciones tras un incendio. Una vez que la otra casa esté abierta, la energía solar es probablemente parte de su futuro, pero como empresa no reciben ningún descuento fiscal.

“En este momento, tienes que ‘robarle a Pedro para pagarle a Pablo’”, dijo Gazar. “Si contamos los siete meses, para fin de año estaremos pagando cuatro mil dólares más en servicios solo para esa casa. Y eso es solo para una de las dos casas”.