“Lloré”: sobrevivientes del tiroteo del 1 de octubre abrazan la sanación en una exhibición en Las Vegas

El 1 de octubre de 2017, cinco mujeres, que no se conocían entre sí, asistieron al festival de música Route 91 Harvest en Las Vegas.

Pero después de sobrevivir al tiroteo masivo más letal de la historia moderna de Estados Unidos, Cheryl Ast, 54, Sue Ann Cornwell, 59, Alicia Mierke, 62, Sue Nelson, 69, y Edie Wood, 77, se reencontraron.

“Lo hicimos en el jardín curativo”, dijo Nelson. La residente de Lake Havasu, Arizona, dijo que regresa al Valle de Las Vegas todos los meses para cuidar el jardín donde se plantaron 58 árboles pocos días después del tiroteo masivo, uno por cada víctima que murió inmediatamente después.

El lunes por la tarde, las cinco amigas se reunieron en la rotonda del Centro de Gobierno del Condado de Clark para visitar una exposición diseñada en memoria del 1 de octubre.

De pie en la rotonda, Ast, que vive en Calgary, Canadá, dijo que encontró algo de consuelo cuando conoció a sus compañeras sobrevivientes en el jardín curativo después de carecer de un sistema de apoyo en casa.

“Pinté piedras. Lloré, porque me sentí escuchada e importante, y como si yo importara”, dijo Ast. “El jardín curativo es mi santuario”.

Pero si bien las cinco mujeres dijeron que el jardín es un lugar para las 58 personas que perdieron la vida y las sobrevivientes que huyeron, se escondieron y lucharon junto a ellas, un próximo monumento será para todos, incluidos los socorristas.

Una representación del nuevo monumento, diseñado por JCJ Architecture, se exhibió en una vitrina dentro de la galería de la rotonda del edificio.

Los visitantes de la galería también observaron obras de arte en honor a las víctimas, una exhibición de ángeles en miniatura y artefactos que incluían un sombrero de vaquero, una lata de cerveza sin abrir y una ficha de póquer que se dejó en el letrero de “Bienvenido a la fabulosa Las Vegas” en honor a los que murieron.

Angelitos

Otra vitrina de vidrio en la entrada de la galería de la rotonda contenía docenas de pequeños ángeles de metal rosa y azul que rodeaban una placa con los nombres de las “58 almas que perdieron la vida en este horrible día”.

Si bien los sobrevivientes presentes dijeron que es fundamental que se recuerde a los 58 que murieron en el tiroteo como tales, el número oficial de muertos de la masacre es de 60, después de que dos mujeres murieran en 2020 debido a complicaciones relacionadas con las lesiones sufridas en el tiroteo.

Eric Kimbrough, de 62 años, dijo que vio a los angelitos desde la distancia y se sintió más cerca. Estaba en el Centro de Gobierno del Condado de Clark con su esposa, Maureen Kimbrough, de 49 años.

“Teníamos otras cosas en la cabeza”, dijo Eric Kimbrough. “Pero cuando nos íbamos, nos llamó la atención”.

Cornwell dijo que es importante que la gente se tome un tiempo para ver la exhibición. “Es parte de la historia”, dijo.

Cornwell dijo que espera que los sobrevivientes también puedan encontrar paz en la exhibición para quienes asistieron al festival de música Route 91 Harvest. “Quizás puedan encontrar un recuerdo de ese fin de semana y, con suerte, sea un recuerdo que pueda ser un buen recuerdo”, dijo Cornwell. “Porque fue un buen fin de semana hasta que no lo fue”.

Cornwell, que es de Las Vegas, dijo que está emocionada de ver que el nuevo monumento cuente la historia completa de esa noche.

“Va a contar lo emocionados que estábamos por que llegara el viernes”, dijo, haciendo referencia a la última noche del festival. “Pero, más que eso, va a contar la sanación que ha surgido desde entonces y los cambios no solo en las personas sino en las regulaciones hoteleras”.

Desde que el pistolero solitario de 64 años disparó balas a través de la ventana de su habitación del hotel Mandalay Bay en el piso 32 hace siete años, varios hoteles del Strip han revisado sus prácticas de seguridad.

‘No te voy a dejar’

Varios sobrevivientes que visitaron la galería el lunes llevaban camisetas con el lema “Tough Crowd”, que según Nelson es una referencia a una canción con el mismo nombre del artista country Jason Aldean.

Pero en el escenario el 1 de octubre de 2017, Aldean estaba apenas cantando unas pocas líneas de su canción “When She Says Baby” cuando se dispararon contra la multitud.

En los minutos que siguieron, Nelson dijo que la gente común se ayudó entre sí.

“Todavía estaría debajo de mi silla”, si no fuera por los ayudantes en la multitud, dijo Wood, que vive en Buckeye, Arizona. “Un hombre me cubrió con su cuerpo y yo ni siquiera lo conocía”, dijo Ast. “Y cuando le dije que ya no podía correr y que me dejara, me dijo: ‘No te voy a dejar. Por favor, tienes que seguir adelante’”.

Hasta el día de hoy, Ast no sabe el nombre del hombre que la ayudó, dijo. “Hay más héroes de los que la mayoría de la gente conoce”.

Las sobrevivientes son como una familia, dijeron las cinco mujeres. Con frecuencia se ponen pins o usan llaveros que, según dijeron, no significarían mucho para nadie más, pero significarían todo para las demás sobrevivientes.

Las “routers” se dan un abrazo y se dicen que están felices de estar aquí cuando las ven, explicó Nelson.

Los ojos de Wood se llenaron de lágrimas mientras describía lo mucho que significa para ella regresar a Las Vegas.

Mierke dijo que cuando las sobrevivientes se reúnen en los días cercanos al 1 de octubre de cada año, hay momentos de paz y emoción. “Nunca sabemos cuándo va a suceder”, dijo Mierke. “Simplemente sucede”.