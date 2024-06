‘La gente no quiere trabajar’: Empresas locales en Las Vegas luchan por cubrir puestos

“La gente que no quiere trabajar”. Es la frase que escuché de manera reiterada en más de 10 conversaciones que sostuve con dueños de negocios, representantes de recursos humanos y oficiales locales, cuando empecé a indagar sobre cuál sería la razón del por qué hay tantas, pero tantas, compañías que están buscando personal.

Decidí prestar atención y prepararme para escribir este segmento de opinión cuando Leticia Mitchell, dueña de una cadena de restaurantes mexicanos en el Sur de Nevada, me envió un mensaje de texto pidiendo ayuda. Hablé con ella y me confirmó que la mayor dificultad que los dueños de negocios enfrentan actualmente es la falta de “personal calificado”.

“Estamos un poquito preocupados porque he puesto información por todos lados y, de verdad, no hay muchas personas que soliciten el empleo”, dijo Mitchell. Agregó que ha tenido problemas para encontrar empleados para su nuevo restaurante de mariscos y carnes llamado Carmelitas Mar y Tierra.

Carlos Gómez, representante de La Cámara Latina de Comercio de Las Vegas me confió que la falta de personal es el pan de cada día para ellos. “Casi a diario tenemos clientes que necesitan contratar, hay mucha oportunidad en el área de construcción, servicio al cliente, hasta paramédicos” recalcó Gómez.

Si bien es cierto que la tasa de desempleo en Nevada bajó a 5.2% en mayo de 2024 de acuerdo con cifras del departamento del trabajo estatal; también hay mucha gente que dice haber perdido sus empleos, o que se les recortaron las horas laborales o que simplemente dicen que no hay trabajo.

Pero a segundos de haber buscado oportunidades en las redes sociales con el título “Trabajos bien pagados en Las Vegas” me salió una larga lista de negociaciones que buscan empleados como por ejemplo, directores regionales de venta, vendedores de muebles, empacadores de mercancía, ensambladores, repartidor de correos postales, vendedor de seguro de salud, contadores, tutores en español, maestros, representantes de partidos políticos, trabajadores de urnas, choferes para repartir mercancía así como de autobuses públicos y escolares, representantes de servicios al cliente, en fin, hasta cuidadores de perros y casi en la mitad de las descripciones laborales no requieren tener un título universitario o hablar inglés.

“La frustración existe especialmente cuando vas a abrir un negocio, lo que intentamos hacer nosotros en la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) es conocer gente que va a mejorar a otras personas y también muchos empresarios están pensando en cómo ser más creativos, cómo cultivar más personas que quieran trabajar en la industria en la que están. Ser un empresario no es fácil”, aseveró Saúl Ramos, director distrital de la SBA, al abordar el tema.

Uno de los problemas es que algunas personas que solicitan trabajo muchas veces no están capacitados para mantener el empleo porque no tienen el conocimiento, la educación o las ganas de salir adelante, e incluso me atrevo a decir que no tienen un interés serio en incorporarse al mercado laboral.

La conversación en voz baja entre muchos dueños de negocios es que los que reciben beneficios del gobierno simplemente no tienen interés en sudar la “gota gorda” como decimos coloquialmente. ¿Para qué esforzarse si están recibiendo lo mismo e incluso más de cuándo trabajan? Esto es una práctica que dejó la pandemia, ya que en esa época miles recibieron muchos beneficios, inclusive más de lo ganaban laborando las 40 horas semanales.

El Departamento de Trabajo y Rehabilitación de Nevada (DETER, por sus siglas en inglés) ofrece una variedad de entrenamientos, hasta sesiones de cómo aprender a conversar en una entrevista de trabajo y van más allá…ofrecen hasta ropa adecuada para ir a una entrevista de empleo.

En el caso particular de los restaurantes, como el de Mitchell, donde necesitan personal en todas las áreas, le pregunté a la Asociación de Restaurantes de Nevada, qué hacen para ayudarlos. La directora y presidenta ejecutiva Katherine Jacobi, me envió un comunicado en el que destaca, “La Asociación de Restaurantes de Nevada ofrece credenciales, capacitación y certificaciones en varios idiomas, incluido el español. La capacitación para el certificado de desarrollo de empleados está disponible para las empresas, incluidos cómo hacer compras, control de costos, seguridad, supervisión general y más”.

Habiendo tantas organizaciones gubernamentales y privadas que ayudan a los que buscan empleo y también a los negocios a encontrarlos, ¿Por qué hay tantas personas que no trabajan y se quejan de que no hay oportunidades? ¿Será el pago? ¿Será la falta de capacitación? o ¿Será que hay muchos que simplemente no quieren trabajar?