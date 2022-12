Celebración a la Virgen de Guadalupe en parroquias locales

diciembre 7, 2022 - 11:10 am

La misa en honor de la Virgen de Guadalupe fue oficiada por los sacerdotes Miguel Corral y Gregorio León. El sábado 11 de diciembre de 2021 en la iglesia Santa Ana. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

La imagen original de “Nuestra Señora de Guadalupe” se encuentra en la Basílica de la Ciudad de México, a donde llegan millones de personas anualmente. En la parroquia Santa Ana se congregaron cientos para homenajear a la virgen. El sábado 11 de diciembre de 2021 en la iglesia Santa Ana. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

La misa en honor de la Virgen de Guadalupe fue oficiada por los sacerdotes Miguel Corral y Gregorio León (no aparecen en la foto). Contó con la participación de un grupo de danzantes. El sábado 11 de diciembre de 2021 en la iglesia Santa Ana. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

Cada 12 de diciembre el mundo católico celebra a la Virgen de Guadalupe con misas, procesiones, cánticos y la presencia de cientos de miles de familias manteniendo la tradición de más de 491 años cuando, según cuenta la historia, la virgen se le apareció al indígena (ahora Santo) Juan Diego, en el cerro del Tepeyac.

Las iglesias católicas del sur de Nevada se unen a esta celebración, donde hay mayoría de residentes latinos, especialmente de México, creyentes de la Virgen de Guadalupe a la que le atribuyen diversos milagros.

En la iglesia de Santa Ana, ubicada en 1901 South Maryland Parkway, la celebración inicia el domingo 11 de diciembre con misa en español a las 11:00 am. Continúa el lunes 12 de diciembre con misa en español a las 6:00 am, 12 del mediodía y 7:00 pm. Hay misa en inglés a las 8:00 am. Informes: (702) 735-0510.

La iglesia de San Cristóbal, en 1840 N. Bruce St., North Las Vegas, la celebración a la virgen incluye misas en español e inglés, “pero lo más destacado en esta oportunidad es la realización del ‘Triduo Pascual’ en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. Tendremos fiesta en el atrio con música, danzas y comida todo el domingo y la tarde del lunes; además durante el ‘triduo’ cada tarde a las 6 pm, tendremos una peregrinación con el estandarte de la virgen”, destacó a sus feligreses el administrador parroquial, el Padre Miguel Rolland, en un boletín que distribuyó luego de la misa del domingo 4 de diciembre.

La población de North Las Vegas es de cerca de 272.000 según datos del censo actualizados a 2021, donde cuatro de cada diez residentes son de origen hispano, que en su gran mayoría profesa la religión católica.

En la iglesia San Cristóbal, el programa empieza el sábado 10 de diciembre con el Santo Rosario; a las 6:30 p.m., en el preludio de las misas del III Domingo de Adviento (6:30 am; 8:30 am; 10:00 am; 12:00 pm; 2:00 pm y 7:00 pm).

A las 11:30 del domingo 11 empieza la celebración con la participación de: Danza de la Santa Cruz, Danza Azteca, Comparsa de Chinelos Fénix, Danza Tonatzin, Danza Sinaloense (infantil) y bendición de niños, y ofrenda a la virgen. Se cierra esta parte con el Santo Rosario y la víspera del mariachi, que da pauta a la Misa de Gallo, a la medianoche.

La iglesia de la Sagrada Familia (o Holly Family), localizada en 4490 S. Mountain Vista St., también dispuso dos días de celebración a la virgen de Guadalupe, empezando el domingo 11 de diciembre con ventas de comida después de cada misa. También habrá una misa de vigilia a las 9:00 p.m. en español.

La celebración del lunes 12 de diciembre inicia a las 5 a.m. con las Mañanitas, seguida de la misa en español a las 5:30 a.m. y una misa en inglés a las 7:30 a.m.

Las ventas de alimentos se reanudarán de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., para luego celebrar la misa principal a las 6:00 p.m. en español. Después de la misa, habrá ventas de alimentos de 7 p.m. a 9 p.m. y una rifa programada para las 8:00 p.m. Mayores informes en (702) 458-2211

La iglesia Príncipe de Paz localizada en 5485 E. Charleston celebrará el domingo 11 de diciembre desde las 12 del mediodía a las 9:00 pm con puestos de comida y entretenimiento familiar.

El lunes 12 de diciembre el homenaje a la virgen empieza a las 5:00 am con las Mañanitas seguida de misa en español a las 5:30 am con Mariachi. A las 6:00 pm el Santo Rosario con vestimenta tradicional mexicana opcional y 7:00 misa en español con mariachi.

El entretenimiento familiar incluye danzas de Santa Cruz, Mariachi Acero, Banda Zacatecana, Comparsa de Chinelos Fénix, JR y sus Cadetes y Mariachi Alma del Sol. Mayores informes en (702) 431-2233.

La iglesia San Francisco de Sales ubicada en 1111 Michael Way, celebrará a la virgen el domingo 11 de diciembre con misa en español a las 11:00 pm., seguida de la serenata con las Mañanitas a la medianoche, una vez terminada la misa.

El lunes 12 de diciembre hay misas en español a las 6:00 am, 12 del mediodía y 7:00 pm. Más información en (702) 647-3440.

La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con gran devoción gracias a los milagros de los que dan Fe los que rezan y que participan en procesiones a la Virgen en la Basílica, la cual fue proclamada como tal por San Pío X en 1904.