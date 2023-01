A un año de la tragedia, la cocina vacía atormenta a los padres de las víctimas de accidente

enero 29, 2023 - 12:15 am

La familia de North Las Vegas que perdió a siete miembros en un accidente con regularidad se juntaba a través de sabrosas comidas, preparadas en su cocina rústica con capas de ladrillo, el área común popular de la casa.

Era el sitio donde su padre preparaba el desayuno para los niños la mayoría de las mañanas escolares, donde cocinaban juntos y donde uno de los niños preparaba platos experimentales para su madre después de que ella regresaba de largos días de trabajo.

En el año transcurrido desde el accidente más mortífero en la historia de Nevada, “No se volvió a usar la cocina”, dijo Jesús Mejía-Santana al Review-Journal. “La cocina nunca se volvió a usar”.

“Nunca más comimos en familia”, agregó.

Mejía-Santana y Erlinda Zacarías perdieron seis hijos e hijastros, y un hermano, quienes murieron cuando un conductor imprudente y en estado de ebriedad embistió su minivan cuando se dirigían a reunirse con los padres para salir a comer.

Fernando Yeshua Mejía, 5; Adrián Zacarías, 10; Lluvia Daylenn Zacarías, 13; Bryan Axel Zacarías, 15; Gabriel Mejía-Barrera, 23; David Mejía-Barrera, 25; y José Zacarías-Caldera, de 35 años, todos murieron en el accidente.

Los cuatro niños y los tres adultos eran inseparables, razón por la cual estaban juntos cuando ocurrió la tragedia, dijeron.

“La vida no es lo mismo sin ellos, ya no tienes ganas de cocinar ni de hacer nada más”, dijo Zacarías en español mientras su esposo, con los ojos llorosos, le tomaba la mano. “Ahora, hay soledad porque no están aquí. Todo terminó”.

“Esto es algo que, desafortunadamente, vamos a tener que vivir con esto el resto de nuestras vidas”, dijo.

La pareja, tratando de superar su pérdida inimaginable, que dijeron que todavía se siente tan fresca como “ayer”, se preparaba para la dedicación de un árbol de fin de semana en honor a sus seres queridos en el Parque Regional Craig Ranch. El monumento estará adornado con siete retratos que encargaron.

Las víctimas acababan de salir de ese parque la tarde del 29 de enero de 2022, cuando fueron asesinadas en la intersección de Cheyenne Avenue y Commerce Street.

Fernando era el “bebé” de la casa cuyos maestros describían como adorable e inteligente. Adrián, un estudiante de quinto grado, presumía de su familia en la escuela. Lluvia, la “jefa” de la familia, era una aspirante a profesional médica. Bryan era un popular estudiante de segundo año de Rancho High School que quería ser médico.

Zacarías dijo que Gabriel Mejía-Barrera y David Mejía-Barrera, aunque no eran sus parientes biológicos, también eran sus hijos. Su hermano, José Zacarías-Caldera, era como otro padre para los otros seis.

Investigación de la NTSB

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) publicó el jueves pasado un informe de investigación de más de 300 páginas que describe el accidente de varios vehículos.

El conductor que causó el accidente, Gary Dean Robinson, de 59 años, conducía a unas 103 mph en una zona de 35 mph cuando impactó su Dodge Challenger en un semáforo en rojo. Los informes de toxicología mostraron que tenía altos niveles de cocaína y PCP, y algo de alcohol, en su cuerpo. Él y su pasajero, Tanaga Ravel Miller, de 46 años, murieron.

Robinson había sido multado al menos cinco veces por exceso de velocidad desde agosto de 2020, y la mayoría se redujo a infracciones de estacionamiento, según encontró una investigación del Review-Journal.

“Por favor, instamos a todos, hoy y siempre, a reducir la velocidad, no conducir en estado de ebriedad ni permitir que otros manejen en estado de ebriedad, usar las restricciones de seguridad adecuadas y cuidarse unos a otros”, escribió la policía de North Las Vegas en un comunicado.

‘No están aquí’

Estar en casa y conducir en los vecindarios cercanos es solo un doloroso recordatorio del sufrimiento de la pareja: la tranquilidad, los corazones conmemorativos que adornan una escuela a la que asistieron sus hijos, el lugar del accidente a unas 2½ millas de distancia de su hogar.

Es por eso que Zacarías y Jesús Mejía-Santana han encontrado refugio en los estados de Michoacán y Jalisco en México, donde han tratado de pasar el mayor tiempo posible con sus familias, incluidos los dos nietos del hombre que ahora no tienen padre.

Es entonces cuando pueden fingir que es una escapada y que sus seres queridos los estarán esperando en North Las Vegas cuando regresen.

“Lo olvidamos por pequeños momentos, pero cuando volvemos a la realidad, es lo mismo”, dijo. “Tan pronto como entro a los Estados Unidos, empiezo a llorar porque sé que estoy de camino a casa y sé que no los voy a encontrar”.

“Abrimos la puerta y sabemos que no están allí”, agregó.

Zacarías dijo que una mañana, al principio de su dolor, se despertó aturdida y olvidó brevemente su realidad.

Entonces, se levantó y llamó a sus hijos para que despertaran porque era hora de ir a la escuela. Rápidamente se dio cuenta de que “mis hijos murieron”, dijo Zacarías.

Cumpleaños perdidos, días festivos

Uno de sus perros pequeños, que estaba cerca de Lluvia, con frecuencia acecha afuera de la habitación de la niña como si estuviera esperando que ella regrese, dijo Zacarías.

Luego están las “fechas muy especiales”, como cumpleaños y días festivos que solían celebrar juntos. Recordó su última Navidad juntos, las risas, la apertura de regalos y la unión.

Zacarías dijo que probablemente pasaría sus días en el cementerio, si no fuera tan insoportable.

“Voy allí y lloro, le pregunto a Dios: ‘¿Por qué mis hijos? ¿Por qué yo? ¿Por qué vivir con este inmenso dolor?’”, dijo. “Me cuestiono qué hice para merecer este sufrimiento. Porque de un día para otro perdí lo que más quería”.

“Con su muerte me han arrebatado la vida: las ganas de seguir y todo lo demás”, dijo Zacarías.

Mejía-Santana dijo que era imposible separar los buenos recuerdos de los malos y no sabe si eso cambiará algún día.

“Tal vez nunca”, dijo. “Hemos sido fuertes porque Dios nos ha ayudado, así como también ha levantado la moral de la comunidad”.

La pareja ha donado algunas de las pertenencias y la ropa de sus seres queridos, pero tienen recuerdos de los que no planean deshacerse, como los mechones de cabello de Fernando de la vez que se cortó la cola de caballo y los dientes de leche de los niños que descansan en un envase en el congelador.

Los niños usarían el dinero que creían que provenía del “ratón”, el equivalente mexicano del “hada de los dientes”, para comprar golosinas congeladas. Un camión de helados sonó en su calle durante la entrevista.

El año pasado, Zacarías recurrió a Facebook para compartir instantáneas más felices, como un recuerdo de cuando Fernando rompió la puerta de un dormitorio porque su hermano lo había dejado afuera en broma.

“Él nunca lo cerrará de nuevo”, recuerda que dijo el niño.

La pareja dijo que la casa todavía huele a sus seres queridos perdidos.

‘Avanzando’

Lluvia habría cumplido 15 años a fines de este año y había planeado durante mucho tiempo su quinceañera, una tradición latinoamericana que marca el camino de una niña hacia la feminidad. Soñaba con compartir el día con la boda por la iglesia de sus padres y había elegido su vestido.

Zacarías y Mejía-Santana, que solo se habían casado en la corte después de que se conocieron hace unos 15 años cuando él alquiló una habitación en su casa, continuaron y renovaron sus nupcias el año pasado.

La ceremonia estuvo dedicada a sus hijos y su hermano, con oradores dando testimonios y fotos de ellos decorando el lugar.

“Fue hermoso recordarlos”, dijo Zacarías. “Fue muy emotivo”.

Los tatuajes que recuerdan a las víctimas decoran los brazos de la pareja.

También están tratando de concebir un hijo y pronto se someterán a un procedimiento médico. Sueñan con la posibilidad de tener gemelos.

“Si Dios quiere”, dijo ella. “Sabemos que un bebé no reemplazará a nuestros hijos, pero soñamos con este regalo, amar a un niño y seguir adelante”.

La dedicación del árbol conmemorativo del domingo comienza a las 10 a. m. en el Parque Regional Craig Ranch en North Las Vegas, 628 W. Craig Road.