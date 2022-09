74 beneficiados con IME Becas

Los recursos proporcionados por el Gobierno de México se multiplicaron con fondos de la iniciativa privada que el Consulado de México convocó para recaudar mediante cartas invitación a empresas establecidas en el “Estado de Plata”. Se recaudó un total de $51,500, comentó el cónsul Julián Escutia, aquí con la Sra. Blanca Aurora Jiménez Arellano. El sábado 27 de agosto de 2022 en la sede de la Fundación Casa del Inmigrante. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Los recursos proporcionados por el Gobierno de México se multiplicaron con fondos de la iniciativa privada que el Consulado de México convocó para recaudar mediante cartas invitación a empresas establecidas en el “Estado de Plata”. Se recaudó un total de $51,500, dijo el cónsul Julián Escutia. El sábado 27 de agosto de 2022 en la sede de la Fundación Casa del Inmigrante. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Los recursos proporcionados por el Gobierno de México se multiplicaron con fondos de la iniciativa privada que el Consulado de México convocó para recaudar mediante cartas invitación a empresas establecidas en el “Estado de Plata”. Luz Marina Mosquera, directora ejecutiva de la Fundación hace entrega a Arturo García Cervantes de su beca. El sábado 27 de agosto de 2022 en la sede de la Fundación Casa del Inmigrante. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Luz Marina Mosquera, directora ejecutiva de la fundación sirve con mucho entusiasmo a la comunidad que acude para informarse y superarse académicamente. El sábado 27 de agosto de 2022 en la sede de la Fundación Casa del Inmigrante. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El Consulado de México en Las Vegas, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y la Fundación Casa del Inmigrante realizó la entrega de recursos del programa IME Becas, con lo que ayudará a 74 de sus connacionales que viven en Nevada y desean continuar con sus estudios.

“Esta entrega es muy satisfactoria, porque permite a patrocinadores y las personas que aspiran a subir un escalón en su preparación académica, aminorar las barreras que en ocasiones imponen la falta de recursos económicos y de lenguaje”, comentó Luz Marina Mosquera, directora ejecutiva de la Fundación Casa del Inmigrante, durante la entrega de becas que, en asociación con el Consulado de México en Las Vegas realizaron el sábado 27 de agosto de 2022 en el Centro Comunitario Rafael Rivera, al este de la ciudad.

“Hay personas que no saben hablar español porque fueron traídos a este país desde muy pequeños, y muchas veces no saben que existen este tipo de ayudas. Aquí pueden terminar sus estudios, hay programas que les asisten”, apuntó Mosquera, sobre el tipo de servicios que brindan en la entidad que preside, la cual es una organización sin fines de lucro reconocida por el Departamento de Justicia.

La señora Blanca Aurora Jiménez Arellano, que pertenece a la Plaza Comunitaria del Inmigrante agradeció a las autoridades por la beca, porque eso le permitiría seguir superándose. “El haber podido estudiar a una edad en la que muchas personas ya no hacen el esfuerzo, me hizo recuperar la confianza y autoestima. Mi profesor, Brainner Ocampo Galván me motivó y, en parte, esta beca se la debo a él”, finalizó la señora, que llegó a la entrega ataviada con un traje típico mexicano.