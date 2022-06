Vegas PBS recibió un premio Emmy

Rachel Crawford, de CBS 8, recibió el Emmy en la categoría “Editor News Single Shift” por la producción “Vámonos Vans”, una novedosa propuesta de transporte para viajeros alternativos. El sábado 18 de junio de 2022 en Rancho Mirage, California. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La 48ava entrega del Emmy se realizó de manera presencial, luego de dos años de pausa debido a la pandemia. El sábado 18 de junio de 2022 en Rancho Mirage, California. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La 48ava entrega del Emmy se realizó de manera presencial, luego de dos años de pausa debido a la pandemia. Algunas de las asistentes aún llevaban su cubrebocas a la ceremonia. El sábado 18 de junio de 2022 en Rancho Mirage, California. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias (NATAS, por sus siglas en inglés) hizo entrega de reconocimientos a lo más destacado de su capítulo suroeste, durante una ceremonia realizada, de manera presencial, el sábado 18 de junio en Rancho Mirage, California.

Las Vegas estuvo representada, ya que además de las filiales televisivas, participaron el Servicio Público de Radiodifusión (PBS, por sus siglas en inglés) y productores independientes como Luis Francisco Aceves Zaragoza, conocido en la ciudad como “El Pollo” Aceves, quien con “Vámos pa’Arriba”, se alzó con el Emmy 2022 en la categoría Single Spot Comercial. “El Pollo” Aceves compitió contra “All in for you” (Casey Nakamura CBS 8), “We absolutely kill it” ( Kerrie Briggs NBC 7 San Diego) y “Hungry for more campaign” (San Diego Padres).

Por otro lado, la estación Vegas PBS, ganó el premio Emmy en la categoría Histórico/Cultural con la serie digital “Ali: Las Vegas Legacy”, la cual aborda el impacto y la influencia de Muhammad Ali en Las Vegas.

La serie, que consta de cinco partes, es un complemento digital local del documental de Ken Burns sobre el campeón de peso pesado, reconoce cómo “The Greatest” ayudó a allanar el camino para cambios duraderos en la comunidad del boxeo en “La Ciudad del Pecado”. El equipo de producción de Vegas PBS que participó en la serie ganadora incluye a Adam McCarthy, Heather Caputo y Allison Monette.

Vegas PBS es un servicio de televisión pública, respaldado por miembros que ofrecen contenido educativo desde hace más de 50 años. La estación ofrece servicios educativos y generan experiencias de capital cívico y social.

“Durante 14 años consecutivos, Vegas PBS se ha mantenido entre las diez estaciones más vistas del país. A nivel local ofrece cuatro canales de transmisión. La estación colabora con socios de la comunidad para crear contenido que examina temas regionales informativos, culturales, históricos y educativos”, destacó Allison Monette, encargada de gestión de marca de PBS, agregando que “Vegas PBS ofrece una sólida variedad de servicios que amplían la experiencia educativa más allá de la transmisión. Los recursos y servicios incluyen talleres educativos ‘Ready To Learn’ de Vegas PBS para niños y familias, desarrollo profesional para maestros, cursos de aprendizaje, apoyo educativo multimedia para educadores y una biblioteca que atiende a personas con necesidades especiales”.