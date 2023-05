Tina Turner creó una carrera en sus propios términos, no definida por su trauma

Tina Turner y Elton John cantan a dúo durante la entrega de los VH1 Fashion & Music Awards el domingo 3 de diciembre de 1995 en Nueva York. Turner murió el miércoles, luego de una larga enfermedad en su casa en Kuesnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según su gerente. Tenía 83 años. [Foto Adam Nadel/AP, archivo]

Un retrato de la fallecida cantante Tina Turner junto a flores en su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el miércoles 24 de mayo de 2023, en Los Ángeles. Turner murió el miércoles, luego de una larga enfermedad en su casa en Kuesnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según su gerente. Tenía 83 años. [Foto Chris Pizzello /AP]

Tina Turner, vocalista de pop y R&B, sostiene un premio Grammy, el 27 de febrero de 1985, en Los Ángeles. Turner, la imparable cantante y actriz de teatro, murió el miércoles tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según informó su manager. Tenía 83 años. [Foto Nick Ut/AP, archivo]

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. — En 1976, una joven Tina Turner, ensangrentada y golpeada por su esposo y compañero musical Ike Turner, huyó en la oscuridad por una autopista de Dallas esquivando camiones y autos con solo unos centavos en el bolsillo.

Ese momento en el que decidió que ya había tenido suficiente del abuso físico, sexual y emocional fue un punto de inflexión para la “Reina del Rock ‘n’ Roll”, quien tendría un renacimiento musical en la década de 1980. Después del Rock & Roll Hall of Famer y estrella mundial murió el miércoles a los 83 años, los tributos a menudo destacaron su coraje frente a la horrible violencia.

Pero su historia de supervivencia y prosperidad fue mucho más que un regreso, dicen expertos en abuso doméstico y cultural. La reivindicación de Turner de su carrera y su humanidad en sus propios términos la convirtió en una mujer negra pionera que se negó a ser definida por el abuso.

Turner detalló esa noche en su documental de 2021, “Tina”, describiendo la euforia que sintió: “Estaba muy orgullosa. Me sentí fuerte. Nunca había hecho esto”. Tomó la difícil decisión de contar esa parte de su vida en entrevistas y una biografía, que luego se adaptó a la exitosa película biográfica “What’s Love Got To Do With It”.

Raven Maragh-Lloyd, profesora asistente en la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que el hilo de la mujer negra fuerte es limitante cuando se aplica a mujeres como Turner, cuya carrera combinó múltiples géneros musicales, actuación y una estética visual distinta.

“Gran parte de su historia ha sido contada a través de la lente de ser una sobreviviente o cuánto ha superado para ser la superestrella, todo lo cual es relevante y verdadero”, dijo Maragh-Lloyd. “Al mismo tiempo, corremos el riesgo de borrar sus emociones, sus sentimientos, cómo debe haber sido pasar por ese abuso.

“Esa es parte de su historia, no toda su humanidad”, dijo Maragh-Lloyd.

La imagen pública de Ike y Tina Turner, un nombre que él le dio y luego registró para tratar de evitar que lo usara, era una marca que tenía que desmantelar, incluso a costa personal.

“Quería que la gente dejara de pensar que Ike y Tina eran tan positivos”, dijo en el documental. “Era que éramos un equipo de amor o un gran equipo. Y no fue así. Así que pensé, si nada más, al menos la gente lo sabría”.

La autora Francesca Royster exploró las raíces country de Turner en su libro de 2022, “Black Country Music: Listening for Revolutions”, y señaló que su decisión de dejar a Ike bloqueó su carrera debido al impacto financiero y el estigma del divorcio.

“Experimentó la falta de interés de las compañías de música que la veían como una especie de acto novedoso o nostálgico o fracasado”, dijo Royster, profesor de inglés en la Universidad DePaul. del poder creativo.”

Carolyn West, profesora de psicología clínica en la Universidad de Washington que centra su investigación en mujeres marginadas que experimentan violencia sexual y doméstica, dijo que Turner enfrentaba una larga historia y un patrón de desacreditación de las mujeres negras que sufrían abusos.

“Probablemente fue muy difícil para la gente creer realmente que Ike habría hecho estas cosas o que ella era una sobreviviente o que de alguna manera no era responsable del abuso”, dijo West.

Los hilos de la experiencia de Turner en la década de 1970 se extienden hasta la misoginia actual que enfrentan las artistas negras como Meghan Thee Stallion y Rihanna, quienes han experimentado violencia de pareja íntima, dijo West.

“Realmente casi no hay espacio, particularmente para las mujeres negras, para hablar sobre estas experiencias”, dijo West. “En la forma en que atacaron a Meghan, la forma en que atacaron a Rihanna, es casi como si te volvieras a victimizar de nuevo”.

Turner no se dejó intimidar. Mientras cantaba en “Proud Mary”, no iba a abordar nada “agradable y fácil”.

Tuvo el control de la revolución de su carrera en la década de 1980 con el álbum “Private Dancer” y su éxito “What’s Love Got To Do With It”. Fue una triple amenaza: cantante, actriz y autora, y se convirtió en un fenómeno de gira mundial. vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, fue votado en el Salón de la Fama del Rock & Roll tanto como dúo como solista, y fue honrado en el Kennedy Center en 2005.