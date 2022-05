Se ganó premio mayor de Wheel of Fortune de 1.4 mdd en Las Vegas

Una persona no identificada ganó más de 1.4 millones de dólares en un casino del centro de la ciudad de Las Vegas mientras jugaba Wheel of Fortune.

“Un afortunado jugador de Wheel of Fortune es ahora $1,437,768.17 más rico”, publicó el hotel y casino The D en Twitter poco después de las 8:15 p.m. del miércoles.

🤑🎰 JACKPOT 🎰🤑

One lucky Wheel of Fortune spinner is now $1,437,768.17 richer!

Enjoy that massive win! 🎉#theDLasVegas pic.twitter.com/TEgPmF66YL

