“Que viva el rocanrol”: Alex Lora

“No me queda más que agradecer a Las Vegas Review-Journal por la oportunidad de invitar a sus lectores al festejo de mis 70 años de edad y 54 de trayectoria artística”, dijo la leyenda del rocanrol mexicano Alex Lora, al dar a conocer el concierto que acontecerá el 1 de diciembre en The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas.

Alex Lora festeja 70 años de edad y 54 de trayectoria artística, con un magno concierto que acontecerá el 1 de diciembre en The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas. En la foto -de archivo-, cuando se presentó en el Fort Cheyenne alternando con El Haragán y Compañía. Como siempre, su esposa, Chela, le acompañó en los coros. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Alex Lora festeja 70 años de edad y 54 de trayectoria artística, con un magno concierto que acontecerá el 1 de diciembre en The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas. En la foto -de archivo-, cuando se presentó en el Fort Cheyenne alternando con El Haragán y Compañía. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El también vocalista de la banda mexicana de rock urbano “El Tri”, mostró su satisfacción por la manera como los latinos han asimilado la propuesta rockera que lo ubica como una de las grandes figuras del género en los Estados Unidos.

“La presentación de El Tri en Las Vegas forma parte de una gira donde promocionamos nuestro más reciente material discográfico ‘Qué Chingón’, donde tenemos una rolita dedicada a los inmigrantes”, abundó Lora.

En 1997 Alex Lora donó una guitarra para incorporar a la memorabilia que el –entonces- Hard Rock hotel & casino tenía de grandes personalidades del rock como Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Carlos Santana y muchos más.

“Es una coincidencia que ahora, renombrado como Virgin Hotels, el rockero regresa para deleitar a la “banda” como define a sus seguidores con un concierto de aniversario”, apuntó Donald Rogers, uno de los pioneros en la difusión del rock en Las Vegas.

Alex Lora es auténtico, habla sin filtros, sobre su esposa Chela, compartió que “mantener a ‘mi domadora’ en mis sueños durante todos estos años se debe, principalmente a que a ambos nos encanta el rocanrol. A pesar de las críticas, las envidias, la satanización estamos festejando 54 años de rocanrol, me siento mucho más capacitado para comunicar con la banda”, dijo agregando que “el álbum 53 de El Tri es completamente digital, lo grabamos durante la pandemia y ha sido muy bien aceptado por la banda”.

En “Qué Chingón” destaca un tema dedicado a los héroes de blanco, también “No quiero ser presidente”, “La misma serie” y la de “Los amigos” que se han adelantado en el camino.

En el concierto prometió interpretar el nuevo material, pero también cantar las clásicas de su vasta discografía, entre las que destacan: “Metro Balderas”, “Chavo de Onda”, “Oye Cantinero”, “ADO”, “Niños sin amor”, “Pobre soñador”, “Triste canción”, “Nunca digas que no”, “Vicioso del rocanrol”, entre otras.

La vigencia de “El Tri” puede verificarse con el tema “Nuestros impuestos”, ya que la letra puede ser escuchada por primera vez y la problemática del México de los setentas sigue igual. “Originalmente en el disco ‘Es lo mejor’ decíamos: la familia de Echeverría, a un gran viaje se piró; doña Esther y su marido se fueron a dar un rol… y es que nuestros impuestos están trabajando. Luego: la familia Peña Nieto, compró una gran mansión, La Gaviota y su galán, tienen un pinche caserón… y es que nuestros impuestos están trabajando.”, manifestó Lora sobre esa emblemática canción.

La calidad de la propuesta de Alex Lora ha sido reconocida por creadores clásicos, de hecho, fue la primera banda de rock en grabar un álbum sinfónico, Metallica por ejemplo, siguió sus pasos con gran éxito.

El rocanrol es base de otras corrientes musicales, el reguetón, en opinión de Lora es rocanrol revolcado y comercializado para tener mayor cantidad de oyentes. “Si quieres etiquetar al Tri de alguna manera, podríamos decir que somos Rocanrol Regional Mexicano”, aseveró sobre el estilo de su propuesta urbana.

Sobre la responsabilidad de ser figura icónica y modelo a seguir, “siempre he hecho lo que siento, trato de complacer a la banda con mensajes que ellos quisieran decir; entonces el trabajo y esfuerzo de 54 años han rendido frutos”, acotó.

Los inmigrantes siempre han estado presentes en la memoria del artista, de hecho “les compuse una rola que dice: yo soy inmigrante, no soy ilegal, solo quiero que me dejen trabajar, no soy mal viviente ni de lo peor, lo único que quiero es un poquito de amor. Quiero vivir el sueño americano y tener una vida mejor”, concluyó.