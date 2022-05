¡Por un EDC seguro!

Archivo.- El evento musical más grande en Nevada, EDC Las Vegas, regresó luego de más de dos años de ausencia provocado por la pandemia de COVID-19. En la foto, oficiales de LVMPD observan a la multitud. Sábado 23 de octubre de 2021 en Las Vegas Motor Speed Way. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Archivo.- Miles de personas disfrutaron del regreso de EDC Las Vegas. Sábado 23 de octubre de 2021 en Las Vegas Motor Speed Way. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Archivo.- EDC celebró en Las Vegas su aniversario número 25. El evento es posible gracias a la compañía Insomniac. Sábado 23 de octubre de 2021 en Las Vegas Motor Speed Way. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El festival musical más importante en Las Vegas regresa este fin de semana para ofrecer a los fanáticos una experiencia única con producciones audiovisuales de primer nivel y con los distintos conciertos ofrecidos por los máximos exponentes de la música electrónica de la actualidad.

El magno evento se realiza del 20 al 22 de mayo en Las Vegas Motor Speedway y es organizado por la empresa Insomniac.

Además del festival, desde el 18 de mayo se lleva a cabo la “EDC Week 2022”, la cual consiste en una serie de eventos que se estarán realizando en distintos establecimientos del Strip de Las Vegas. Entre los DJ’s participantes se encuentran: Tiësto, Alesso, Armin van Buuren, Martin Garrix y Justin Mylo, Chris Lake, Steve Aoki y muchos más.

En cuanto al festival, la experiencia incluye al ya legendario “kineticFIELD”, el cual es el escenario principal. Sin embargo, no se puede dejar de lado a otros imponentes escenarios como lo son “cosmicMEADOW”, “circuitGROUNDS”, “neonGARDEN”, “bassPOD”, “wasteLAND”, “quantumVALLEY”, “stereoBLOOM” y “ART CARS”.

Organizadores y autoridades priorizan la seguridad

Este evento de tres días albergaría a más de 400,000 asistentes, por tal motivo, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) le recuerda a la población que se espera un intenso tráfico en zonas cercanas a Las Vegas Motor Speedway y que habrá oficiales vigilando dentro y fuera del establecimiento.

“Sabemos que van a venir personas de diferentes estados y países, prepárese para el tráfico, incluso si usted no va a ir al evento, pero vive cerca de ahí. Habrá mucho tráfico en la zona cuando la gente llegue y salga del festival. Habrá autobuses, carros privados, taxis y viajes compartidos”, comentó el oficial Adén Ocampo Gómez, durante una entrevista con Las Vegas Review-Journal en Español.

Al exterior del festival se instalarán contenedores donde los asistentes pueden depositar cualquier sustancia o artículo prohibido que lleven consigo. De no hacerlo, podrían ser arrestados al momento de pasar por revisión.

“Por ejemplo, con el fentanilo, no queremos que una persona tome una píldora y que en un festival tan grande no pueda encontrar a alguien que le pueda ayudar… Estamos pidiendo que, si tienen mochilas o alcohol, por favor dejen eso en sus vehículos o en su casa. Si tienen una sustancia ilegal, por favor no la traigan, y si acaso se les olvida, habrá lugares donde la pueden depositar antes de pasar por revisión. Si nosotros encontramos algo ilegal en ese momento, entonces la persona puede ser arrestada”, informó Ocampo.

Es importante recordar que, aunque el uso recreacional de marihuana es legal en Nevada, su consumo es ilegal en lugares públicos como este tipo de festivales. Además, las autoridades sugieren a los asistentes estar alerta ante cualquier situación médica que puedan presenciar, las cuales pueden originarse por consumo excesivo de alcohol, sobredosis o simplemente por las temperaturas ambientales.

“Si usted está en el festival y ve alguna situación médica que está ocurriendo, que una persona no se ve bien, por favor llame a alguno de los oficiales o al personal de seguridad. Van a estar todos presentes en distintos lugares. Entre más rápido nos informen, más rápido podemos brindar la ayuda”, acotó Ocampo.

Los oficiales también estarán presentes para prevenir cualquier situación criminal. Por tal motivo, les piden a los asistentes que observen el ritmo del evento; por ejemplo, la vestimenta de las personas, el ambiente o cómo caminan, y en caso de observar alguna situación y/o persona con comportamiento extraño, notificarlo a las autoridades.

“Si usted ve algo, diga algo. Vamos a tener a oficiales uniformados y encubiertos. Anteriormente han encontrado a personas que están haciendo cosas ilegales afuera o adentro. Entonces, aunque usted no vea a un policía con su uniforme, eso no quiere decir que no están observando”, concluyó Ocampo.

Para más información sobre EDC Las Vegas, visite: lasvegas.electricdaisycarnival.com.