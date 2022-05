Perfect Modals (Modales Perfectos)

Los verbos modales, como vimos en la lección anterior, expresan posibilidad o probabilidad. Cuando se utilizan con la forma infinitiva del perfecto (“have” + participio pasado), los verbos modales indican especulación sobre cosas en el pasado.

Uses (Usos)

Must have

“Must have” se usa para expresar una conclusión lógica sobre algo que ocurrió en el pasado.

No estamos seguros de lo que sucedió exactamente, pero basada en las pruebas, podemos llegar a alguna conclusión. A diferencia de “might have” o “may have”, como veremos más tarde, “must have” expresa más certeza.

Ejemplos:

The lights are off. They must have gone out. (Las luces están apagadas. Se deben haber ido.)

I never see John and Claire together anymore. They must have separated. (Ya nunca veo a John y Claire juntos. Se deben haber separado.)

May have/Might have

“May have” y “might have” se utilizan para expresar posibilidad en el pasado. El uso de estos dos modales también expresa incertidumbre.

Ejemplos:

I think it may have worked, but we gave up too soon. (Creo que pudo haber funcionado, pero nos rendimos demasiado pronto.)

They might have won if their star player hadn’t been injured. (Ellos podrían haber ganado si su mejor jugador no se hubiera lesionado.)

Can’t have

“Can’t have” se utiliza de una manera similar a “must have”, pero en la forma negativa. Podemos utilizar “can’t have” cuando estamos bastante seguros de que algo no ocurra o que no era verdad en el pasado.

Ejemplos:

I know you love chocolate. It can’t have been easy to say “no” to that piece of cake. (Sé que te gusta el chocolate. Debe de ser difícil para ti decir “no” a un pedazo de pastel.)

Frank failed the exam. He can’t have been paying attention in class. (Frank suspendió el examen. No debió haber estado atento en la clase.)

Could have

“Couldn’t have” se puede usar en lugar de “can’t have”.

Ejemplos:

I know you love chocolate. It couldn’t have been easy to say “no” to that piece of cake. (Sé que te gusta el chocolate. Debe de ser difícil para ti decir “no” a un pedazo de pastel.)

Frank failed the exam. He couldn’t have been paying attention in class. (Frank suspendió el examen. No debió haber estado atento en la clase.)

“Could have” también se utiliza para expresar que algo era posible en el pasado pero en realidad no pasó.

Ejemplos:

If it hadn’t stopped raining, the party could have been a disaster. (Si no hubiera parado de llover, la fiesta podría haber sido un desastre.)

“Could have”, en la afirmativa, es parecido a “might have” o “may have”, expresa posibilidad en el pasado.

Ejemplos:

I think it could have worked, but we gave up too soon. (Creo que pudo haber funcionado, pero nos rendimos demasiado pronto.)

They could have won if their star player hadn’t been injured. (Ellos podrían haber ganado si su mejor jugador no se hubiera lesionado.)

Should have/Ought to have

“Should have” y “ought to have” se utiliza cuando algo no ocurrió, pero hubiera sido mejor si hubiera ocurrido.

En la negativa, estos referentes indican que algo sucedió, pero hubiera sido mejor que no fuese así.

Ejemplos:

I told you, you should have studied more! (Te lo dije, deberías haber estudiado más.)

Ben ought to have gone to the doctor sooner. Now they say it will be a month before he is fully recovered. (Ben debería haber ido al médico antes. Ahora dicen que tardará un mes más en recuperarse por completo.)