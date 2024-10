Ve la única presentación en vivo de Celine Dion en casi 5 años

La única presentación en vivo de Celine Dion en casi cinco años ya está disponible en su página oficial de YouTube.

Dion lanzó el video producido de su interpretación de la famosa canción francesa de Edith Piaf, “L’Hymne a l’amour” (“Himno al amor”), durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en julio.

Aparte de un remix de “Set My Heart on Fire (I’m Alive x And The Beat Goes On)”, este clip es la primera música oficialmente lanzada por Dion desde su álbum de 2019, “Courage”. El documental “I Am: Celine Dion” se estrenó en junio.

La cantante ha estado fuera de los escenarios desde marzo de 2020 y sigue lidiando con el Síndrome de la Persona Rígida, por lo que su estatus como estrella principal en el Resorts World Theatre sigue en pausa.