Un dueto para ‘morir’: Lady Gaga se une a Bruno Mars en su espectáculo en LV

Bruno Mars finalmente cumplió su deseo de cantar con Lady Gaga en Las Vegas.

Gaga se unió a la presentación con entradas agotadas de Mars el martes por la noche en Dolby Live para interpretar su nuevo sencillo, Die With a Smile. El dúo interpretó la nueva canción dos veces seguidas, mientras el lugar (según escuchamos) estallaba de entusiasmo.

Die With a Smile es nueva en la lista de canciones de Mars, y se presenta en su encore. Usualmente es la penúltima canción de la noche, justo antes de Uptown Funk.

Lanzada el 16 de agosto, Die With a Smile debutó en el puesto número 3 en las listas de sencillos de Billboard. A Bar Song (Tipsy) de Shaboozy es el número 1 por segunda semana consecutiva. I Had Some Help de Post Malone, con Morgan Wallen, ocupa el número 2.

Hay muy pocos videos o audios del momento de Gaga y Mars del martes. Mars no permite teléfonos en sus espectáculos. Pero su cuenta de Instagram estuvo activa el miércoles. Se publicó de nuevo un TikTok/Reel de alguien bailando con el mensaje “Lady Gaga en camino a sacar a Bruno Mars de sus deudas”, lo que apareció en la cuenta oficial de IG de Mars.

Hubo algo de rumor (infundado, por supuesto) en las redes sociales acerca de que Mars colaboró con Gaga para compensar deudas de juego con MGM Resorts. La compañía ha refutado esa afirmación. Y todo lo que Mars tiene que decir sobre el tema está en esta historia.