Pitbull vuelve a traer residencia al Strip

Mr. Worldwide vuelve al Strip, en un lugar a la altura de su personaje de Miami Beach.

“Pitbull: Vegas After Dark The Residency” se presentará en el BleauLive Theater del Fontainebleau durante ocho conciertos de noviembre a marzo. Las fechas concretas son el 8 y 9 de noviembre, el 24 y 25 de enero, el 7 y 8 de marzo y el 14 y 15 de marzo.

“Nos sentimos honrados de que el mismísimo Mr. 305 traiga su estilo de Miami al BleauLive Theater, para este emblemático concierto limitado”, declaró en un comunicado el vicepresidente sénior de Entretenimiento del Fontainebleau Las Vegas, Fedor Banuchi.

Pitbull ha encabezado anteriormente una producción de residencia de fiesta en Planet Hollywood de septiembre de 2015 al 25 de mayo de 2019. Los planes para su regreso en 2020 se vieron frustrados por el COVID.

El espectáculo de la estrella del rap de 41 años en el Fontainebleau incluirá éxitos como “Give Me Everything”, “Timber” y “Time of Our Lives”, y favoritos de los fans como “International Love”, “Feel This Moment”, “Fireball” y “Hey Baby (Drop It to the Floor)”.

El artista, cuyo nombre legal es Armando Christian Pérez, ha abierto un local Miami Grill en Walmart, en East Serene Avenue, en Henderson. Pitbull es socio de la cadena, que nació en Cayo Hueso a principios de los 80, desde hace más de una década.