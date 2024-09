‘¡Somos la banda de la casa!’ Los Eagles arrasan en estreno en la Sphere

Sabes que te espera una noche especial cuando hasta el maestro de ceremonias se queda sin palabras.

“¡Buenas noches, damas y caballeros!”, dijo Don Henley al público de la Sphere el viernes por la noche. “¡Bienvenidos… a lo que quiera que sea esto!”.

El público se echó a reír, anticipándose correctamente a dos horas de territorio desconocido en una nave hecha de rock clásico.

“Esto es la Sphere”, continuó Henley, “un local de iteración del entretenimiento del siglo XXI. Simplemente somos la banda de la casa”.

El público rió y rugió, pues los Eagles han puesto en marcha su esperada residencia de 20 conciertos en la Sphere. La banda presenta 50 años de éxitos, usando el deslumbrante escenario de la maravilla esférica para aportar nuevos elementos narrativos a estos clásicos contemporáneos.

Alineación completa

La alineación actual de la banda está formada por Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill y Deacon Frey, hijo de Glenn Frey. Los veteranos músicos de gira Will Hollis (el director musical, en el teclado), Scott Crago (que se une a Henley en la batería y la percusión), Steuart Smith en la guitarra y la voz, y Michael Thompson en el teclado y la voz.

Baz Halpin, peso pesado de la industria del entretenimiento, es el director y productor de la serie. Halpin acaba de terminar su trabajo en la gira “Eras Tour” de Taylor Swift, dirigió el equipo creativo del espectáculo de Usher en el Super Bowl en el Allegiant Stadium, diseñó “Play” de Katy Perry en Resorts World y es coproductor del rejuvenecido “Awakening” en el Wynn Las Vegas (esto es solo una muestra de sus créditos recientes).

Halpin tiene sentido de la Sphere, concibiendo elementos que no entierran estos clásicos cuidadosamente compuestos. No tendría sentido emplear agresivos efectos estroboscópicos, láseres y pirotecnia a lo largo de un espectáculo de los Eagles.

Pero puedes mostrar bosques costeros, montañas nevadas y una brillante puesta de sol en el sur de California para encajar en el ambiente. Puedes mostrar a Walsh en un esplendor circular y multicolor, y presentar relojes danzantes como coristas en una radio al estilo de los años 60 durante “Heartache Tonight”.

Los efectos a veces parecen como si estuvieras dentro del dron que capturó gran parte de las imágenes. Es posible que te entren ganas de dar vueltas, mirando a tu alrededor tomando del brazo a tu compañero de asiento mientras las imágenes fluyen caprichosamente por la sala.

Henley se dio cuenta de ello. En su discurso de apertura, el rockero de 77 años preguntó cuántos de los asistentes habían visto un espectáculo en la Sphere, y la respuesta fue enorme. “Al resto, espero que hayan traído Biodramina”.

Momentos para el recuerdo

– En los minutos previos al comienzo del concierto, la banda se presenta en Los Ángeles con un paisaje urbano que muestra Capitol Records, el cartel de HOLLYWOOD y el club de música Troubadour, donde Henley y Glenn Frey se conocieron en 1971, las semillas de lo que se convertiría en los Eagles.

– Descaradamente, y con un fabuloso efecto de video, la banda aborda “Hotel California”, desde lo alto de la cubierta, abriendo con una escena de comensales sin rostro en jolgorio en un comedor oscuramente iluminado. Los asientos vibran al ritmo de la música. El foco de atención encuentra a Walsh, retomando el famoso solo de guitarra. Dos minutos de arte musical, uno de los muchos momentos complementados (y no abrumados) por la extravagante tecnología de video.

– Suena “Lyin’ Eyes” mientras la letra manuscrita de la canción se derrama desde la parte superior de la Sphere hasta el piso, y esta es la primera residencia de titulares de cartel que ofrece asientos en el nivel inferior, en lugar de GA de pie.

– Walsh aparece en el nivel más alto, en lo alto de edificios de apartamentos, para “In The City”, un segmento muy impregnado de deidad. De algún modo, Walsh resulta impresionante a 30 metros de altura, y su característica imagen escénica es ideal para las posibilidades de video de la Sphere.

– Durante “New Kid in Town” se reproduce un montaje de video de la historia de la banda, cuya expansión reduce las imágenes individuales. Consejo profesional: toma una foto de la escena y fíjate en los huevos de Pascua. Encontrarás, por ejemplo, la batería que le regaló la madre de Henley, del grupo Felicity, de 1964.

– Un recorrido justificado por el Strip en un Corvette nuevo para “Life In The Fast Lane”. Las imágenes nos permiten experimentar los omnipresentes conos naranjas de obras viales (para los lugareños, la letra podría cambiarse por “Life in Construction Zone”). Para un toque de nostalgia, también pasamos junto a la marquesina de The Mirage, que sigue pregonando “The Beatles Love”.

– El doble homenaje de la banda a dos amigos legendarios ya fallecidos, Jimmy Buffett y J.D. Souther. Buffett murió en septiembre del año pasado. Souther murió el martes. Souther fue coautor de muchos de los mayores éxitos de los Eagles, como “Best of My Love”, “New Kid in Town” y “Heartache Tonight”, que la banda presentó en su honor. Homenajearon a Buffett con “Boys of Summer”.

Rindiendo un merecido homenaje

Con la voz entrecortada mientras miraba al cielo, Henley dijo: “Estas canciones van para esos chicos, el Sr. Buffett y el Sr. Souther. Todavía les gustaría escucharlas”. Siguió “Boys of Summer”, con preciosas escenas de un hombre y una mujer buceando y nadando por la gran burbuja.

La velada transcurrió como un viaje en el tiempo. Este espectáculo es más una experiencia de viaje que un concierto de rock, que requiere gastos a escala vacacional (entre $300 y $1,000 para dar este paseo, en el mercado secundario). Pero yo diría que merece la pena hacer planes de viaje. Este espectáculo de los Eagles es una experiencia finita. Estos chicos no estarán aquí para siempre.

