Santana muestra su dimensión ‘izquierda, derecha’ en show de regreso al Strip

Si estás buscando una coreografía avanzada en un espectáculo de Carlos Santana, estás en el lugar equivocado.

Un show de Santana el jueves por la noche nos recordó esto. La leyenda de la guitarra “Smooth” está de vuelta en acción, después de pasar un tiempo en el equivalente del rock ‘n’ roll a la reserva de lesionados. Se había perdido varios shows del 26 de septiembre al 6 de octubre mientras se sometía a un procedimiento menor en la espalda.

Santana alternativamente se paró y se sentó en un taburete durante su show de regreso de 90 minutos. Tal vez fue una división 50-50. Parecía que pasaba casi la misma cantidad de tiempo sentado que antes de que lo obligaran a abandonar el escenario.

Todavía está limitado, al menos por ahora. Pero ha añadido 16 fechas más en 2025 en House of Blues, donde es el señor de la mansión desde 2012 y ha realizado más de 300 conciertos.

Como de costumbre, las manos y la pasión por actuar de este exalumno de Woodstock, de 77 años, son incuestionables. Santana se elevó a través de la actuación, tocando su guitarra PRS con gran resonancia y precisión.

PRS describe el instrumento diseñado a medida como el “caballo de batalla” de Santana, y lo montó duro en su regreso. El setlist casi ininterrumpido estuvo cargado, como de costumbre, con clásicos de todos los tiempos, con “Soul Sacrifice”, “Jin-go-lo-ba”, “Oye Como Va”, “Evil Ways”, “Black Magic Woman/Gypsy King”.

Cindy Blackman Santana regresó con su feroz solo de batería de cinco minutos, que es casi el único solo de batería que necesitamos ya. Les pega como si le debieran dinero.

Santana sigue reforzando su relevancia para los fans más jóvenes, mezclando su música icónica con nuevos proyectos. Ha estado hablando de su último álbum, “Sentient”, que incluye muestras mezcladas de Smokey Robinson, Daryl McDaniels de Run-DMC, Michael Jackson y Miles Davis.

Sin fecha de lanzamiento anunciada, “Sentient” es la continuación del álbum de 2021 de Santana, “Blessings and Miracles”. La palabra significa ser capaz de percibir o sentir, responder a las sensaciones de ver, oír, sentir, saborear u oler.

Santana tuvo las sensaciones el jueves. Voló libremente en su discurso a la multitud, abordando tangencialmente la división política: “Realmente los veo a ustedes y a mí entrando en una nueva dimensión, donde nos damos cuenta de que el ala izquierda o la derecha, sigue siendo el mismo pájaro”. Esperamos que el ave viva en paz, dondequiera que se pose.

Grandes momentos en las redes sociales

Celine Dion publicó una foto de su icónico encuentro cara a cara con Adele el 26 de octubre. Está en las páginas oficiales de Dion X e Instagram.

Dion agradeció a la intérprete de “Rolling In the Deep” por dar la bienvenida a su familia al teatro. La superestrella de 56 años llegó junto a sus hijos R-C, Nelson y Eddy Angélil, visitando el Coliseo por primera vez desde que cerró su producción pionera en junio de 2019.

Dion escribió: “Tu música ha tenido un gran impacto en mi vida, es muy importante para mí, especialmente en estos últimos años”. La foto de las dos, llorando mientras Adele detenía “When We Were Young”, cuenta la historia.

Hora de trituración

El co-creador de BattleBots, Trey Roski, dice que el espectáculo está en un “fin de semana especialmente emocionante” en BattleBots Arena en la esquina de Flamingo y Koval.

La producción emitió su más reciente video, “Vegas All Stars”, en el canal de YouTube de BattleBots. Esa publicación ha duplicado sus números promedio de visualización en unas pocas horas y se espera que alcance más de cuatro millones de espectadores solo en noviembre. Ocho nuevas peleas aparecen en el video.

Los mejores robots de BattleBots se están metiendo en la serie “BattleBots Fall Faceoff”, con espectáculos a las 2 p.m. sábados y domingos. Tombstone e Hypershock –una especie de Ali y Frazier de la cultura de BattleBots– se presentan todos los días.

El espectáculo se reestructuró en septiembre y se apagará el 10 de noviembre para dejar espacio a (qué más) la F1. Pero Roski dice que las ventas de diciembre son fuertes y “el espectáculo es más agudo y divertido, y las peleas son mejores que nunca”. Suena como mi vida personal: ba-dum-bum. Pero en serio, el espectáculo está programado para regresar a sus shows regulares de Destruct-A-Thon el 3 de diciembre, diversión para las fiestas.

Alerta de buenos eventos

“Givin It To ‘Em” de Michael Grimm y Bill Zappia se presentará en The Stirling Club a las 6 p.m. (puertas), 7 p.m. (espectáculo) el sábado. Naomi Mauro y Michelle Johnson son las estrellas invitadas. Mencionamos las “sensaciones” antes, y las experimentarás aquí. Visita michaelgrimmmusic.com para obtener información.