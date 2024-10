Que gobierne el amor: Lenny Kravitz rockea con entradas agotadas en Las Vegas

Lenny Kravitz es un artista que se mantiene fresco y es ardiente al actuar. Encendió al Dolby Live el miércoles por la noche, el punto medio de su larga carrera en el teatro de Park MGM.

Las llamas no arderán el suficiente tiempo para aquellos que quieran ver esta serie rápida de cinco shows, llena de éxitos y canciones del último lanzamiento de Kravitz, “Blue Electric Light”.

A sus 60 años, Kravitz está rockeando tan duro como siempre, pareciendo alternar entre el estudio y el gimnasio. En su debut en Dolby Live, Kravitz está de regreso el viernes y el sábado por la noche.

Kravitz, un virtuoso de la fuerza física y la guitarra (alternando las seis cuerdas y el bajo), y su compacta banda de acompañamiento encendieron el escenario con “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “American Woman” y “Fly Away”.

El titular apareció en multiplicidad a través de las pantallas LED, se subió a una plataforma a un lado del escenario para tocar el bajo, fue representado en rojo cereza durante “Always On The Run” y rasgueó la guitarra acústica para la hermosa “Believe”.

Deteniendo la música a mitad de la actuación, Kravitz le dio un grito a un tal “Sr. White”, un tutor e ídolo desde que era un niño. Se trataba de Verdine White de Earth, Wind and Fire, quien bailaba con gran satisfacción en la sección VIP.

“Hay ciertas personas en el mundo que te cambian todo”, dijo Kravitz en su introducción de la leyenda del R&B. “No estaría aquí en este escenario sin uno de los maestros y mentores más importantes que tuve desde que era un niño pequeño escuchando música”.

Kravitz también es un rockero modelo, en cuanto a la moda. La semana pasada encabezó una juerga de compras en la boutique Baobab Stage del diseñador de Las Vegas Wassa Coulibaly. Aunque no vestía su ropa el miércoles, él acechó por el escenario con jeans acampanados, gafas de sol de gran tamaño estilo “mosca” (que me recuerdan a las frecuentes gafas de sol de Bono) y una chaqueta de cuero que se quitó para mostrar una camiseta sin mangas delgada y lustrosa. O tal vez una bufanda remodelada.

Sea como fuere, Kravitz se vistió como una estrella de rock. Tiene la vibra funk/glam/retro/rock.

El show de Kravitz es el más reciente de alto perfil que se presenta en Dolby Live, después de Maroon 5 y antes del regreso de Bruno Mars en diciembre, y Mariah Carey, Mötley Crüe y New Kids on the Block el próximo año.

El cierre fue una grandiosa celebración de la unidad, con Kravitz vadeando a la multitud durante 10 minutos durante un extendido “Let Love Rule”. Era una canción, y una petición, de una persona completamente cómoda en su fama.