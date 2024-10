Panic! At The Disco y Blink-182 serán titulares de cartel de festival de Las Vegas

Los rockeros de Las Vegas Panic! At The Disco fueron anunciados como titulares de cartel para el festival When We Were Young del próximo año en el Strip.

Un asistente surfea sobre la multitud durante el set de A Day To Remember en el festival de música When We Were Young en Las Vegas Festival Grounds, el sábado 19 de octubre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Según los organizadores, Panic! At The Disco y Blink-182 encabezarán la cuarta edición de When We Were Young en Las Vegas Festival Grounds el 18 de octubre de 2025.

El festival When We Were Young dijo que el cartel también incluye actuaciones de Weezer, Avril Lavigne, The Offspring, The Used, All Time Low, Knocked Loose, The Rocket Summer, Jack’s Mannequin y más.

Los rockeros locales Panic! At The Disco celebrará el 20 aniversario de “A Fever You Can’t Sweat Out” interpretando el álbum en su totalidad.

Los fanáticos pueden inscribirse en la lista de SMS del festival en WhenWeWereYoungFestival.com para recibir un código de acceso para la preventa que comenzará el viernes 1 de noviembre a las 10 a.m. Los boletos restantes después de la preventa saldrán a la venta al público a las 2 p.m.