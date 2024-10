Más que Metallica: Se anuncia cartel de Sick New World 2025

Linkin Park y Queens of the Stone Age son algunos de los artistas reservados para uno de los festivales más importantes de EEUU para sonidos contundentes.

Sabíamos que Metallica era el titular del cartel.

Ahora ya conocemos el resto del cartel de Sick New World para 2025.

Y es una maravilla.

Entre las bandas que actuarán en el regreso del festival de música pesada el 12 de abril en el Las Vegas Festival Grounds: Linkin Park con su nueva cantante Emily Armstrong, los rockeros Queens of the Stone Age, los punks góticos AFI, los prog-metaleros suecos Meshuggah, los metaleros industriales Ministry, los rockeros alternativos Flaming Lips, los sludge metaleros reunidos Acid Bath, los punk rockeros The Hives, sus compatriotas suecos Refused en su despedida y docenas más, representando el death metal (Cannibal Corpse, Carcass), el black metal (Mayhem, Cradle of Filth), el thrash (Exodus, Testament), ruidosos valores atípicos (Tomahawk, Melvins) y muchos más.

Ahora, en su tercer año, Sick New World se ha convertido en uno de los principales festivales de destino del país para sonidos contundentes.

Las entradas para el festival de este año saldrán a la venta a las 10 a.m. del viernes en sicknewworldfest.com.