IHeartRadio Festival suma tres grandes nombres en su regreso al Strip de Las Vegas

A$AP Rocky, Chris Martin de Coldplay y The Weeknd apuntalan el iHeartRadio Music Festival en su regreso al Strip.

Este triunvirato de artistas son los más recientes titulares de cartel del iHeartRadio Festival, que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre en el T-Mobile Arena. Las entradas están a la venta en AXS.com. Los espectáculos se retransmitirán en vivo una vez más a través de Hulu.

Los artistas que confirmados previamente para el espectáculo plagado de estrellas son Doja Cat, New Kids on the Block, Gwen Stefani, The Black Crows, Big Sean, Camila Cabello, Hozier, Keith Urban, Paramore, Shaboozey, Thomas Rhett y Victoria Monét. Ryan Seacrest vuelve a ejercer de anfitrión.

Entre los artistas que se presentarán, Stefani y Urban han sido titulares de cartel en el Strip. Urban regresa con su serie “High In Vegas” en el BleauLive Theater del Fontainebleau, del 4 al 12 de octubre y del 14 al 22 de febrero.

El festival se ha celebrado en septiembre en Las Vegas desde su debut en el MGM Grand Garden en 2011. El espectáculo se trasladó al T-Mobile Arena en 2016. No hay planes para devolver el Daytime Stage, un popular escaparate de los sábados del festival en años anteriores, al evento de este septiembre.

Los reportes de Bruno Mars cantando “Die With a Smile” en su regreso al Dolby Live son correctos. La canción será incluida, no es broma.

Mat Franco, titular de cartel de Magic en el Linq Hotel. Vende, en promedio, el 90 por ciento del aforo de 575 localidades. Nueve años en el Strip. El teatro renovado lleva su nombre. Solo tiene que mantener la concentración y ofrecer un espectáculo de gran calibre, con muchas repeticiones. No es mal guitarrista cuando no está rompiendo cuerdas.

Legacy Club, encima de Circa, está creando un local nocturno para después de las 9 p.m. los viernes y sábados. Tiene el aspecto de una discoteca boutique, con servicio de botella VIP, DJ locales y un código de vestimenta “Nightlife Chic”. A partir de 21 años. No tardaremos en llegar con nuestras mejores galas.

Sin City Stones, la banda tributo a los Rolling Stones más importante de la ciudad, se presenta en Chrome, en la estación de Santa Fe, el sábado a las 7 a.m. (puertas) y a las 8 p.m. (hora del espectáculo). Las entradas cuestan 25 dólares –una miseria– y están disponibles en Ticketmaster.com. Es solo rock ‘n’ roll, pero me gusta.