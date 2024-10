‘Es como si estuvieran ahí’: U2 y Sphere abren nuevos caminos con una película

Bono, a la izquierda, y The Edge interpretan ‘Tryin' to Throw Your Arms Around the World’ durante la residencia de U2 en la Sphere. (Ross Stewart)

Cuando se habla de “V-U2”, la versión filmada de la aclamada residencia de U2 en la Sphere que ahora es una atracción de la Sphere, es tentador tomar prestado el título de una canción de la banda y decir que es incluso mejor que lo real.

No lo es. Casi. Pero, vaya, es algo que hay que ver.

“Parece el show en vivo, y suena como el show en vivo. Solo que más corto y tal vez más relajado, pero igual de emocionante”, dice Morleigh Steinberg, quien dirigió el proyecto con su esposo, el guitarrista de U2 The Edge.

En lugar de hacer una película de concierto típica con ediciones rápidas, cortes para los fanáticos y otras distracciones, Steinberg y la banda se apoyaron en la tecnología de la Sphere para crear algo nuevo.

“Fue una decisión muy consciente de no hacerlo como un documental”, dice. “Queríamos que realmente se sintiera como si todavía estuvieras allí en la Sphere y los estuvieras viendo en vivo”.

El producto final es prístino; tras tomar un par de tragos, podrías jurar que así fue.

‘Todos quedaron impresionados’

“V-U2 An Immersive Concert Film”, como se le conoce formalmente, tiene sus raíces en el video musical de “Atomic City”. La mayor parte de eso fue filmado en el centro de Las Vegas, pero el video también incorporó imágenes de la banda dentro de la Sphere.

“Las imágenes que obtuvieron de allí fueron increíbles”, recuerda Steinberg. “Recuerdo que dije: ‘Ustedes tienen que filmar este show”.

Andrew Shulkind de Sphere Studios, quien se desempeñó como director de fotografía de “V-U2”, dice que un par de conciertos al principio de los 40 shows de la banda fueron grabados con cámaras tradicionales como prueba.

“Y luego, cuando vimos los resultados y los compartimos con la banda y con los líderes (de la Sphere)”, dice, “todos quedaron impresionados”.

Para la película, Shulkind y el equipo de la Sphere filmaron los últimos tres shows de la banda usando cinco de las cámaras Big Sky de ultra alta resolución que se introdujeron con “Postcard From Earth”, la película de Darren Aronofsky que abrió el Sphere y que todavía se reproduce varias veces por semana.

“Creo que todos estaban emocionados”, dice Steinberg, “y no podían creerlo y simplemente dijeron: ‘Es como si estuvieran ahí. Hagamos que esto parezca una experiencia en vivo’”.

Lo hicieron, hasta los puestos de mercadería que vendían camisetas, gorras y sudaderas con capucha relacionadas con la película.

‘Todos los pequeños matices’

Hay algo en la banda tal como se presenta en “V-U2” que se presenta como discordantemente realista de una manera que no se ve en otras experiencias de conciertos simulados.

Durante la mayor parte de sus 82 minutos, “V-U2” se basa en imágenes capturadas desde la parte trasera del área de admisión general en el piso y desde una suite de la Sphere que está lo más cerca posible del centro exacto del lugar. Esos puntos de vista colocan a la banda en el enorme plano de visualización de la Sphere, la pantalla LED de más alta resolución del mundo, a pocos metros de donde se presentó en vivo.

Si se mira de cerca, Bono, The Edge y el bajista Adam Clayton parecen completamente redondeados y tridimensionales. (Bram van den Berg, que sustituye a Larry Mullen Jr., está demasiado escondido detrás de su batería como para saberlo). Es un marcado contraste con, por ejemplo, los avatares digitales de ABBA Voyage o ese holograma de Whitney Houston que tuvo un show en Harrah’s Las Vegas.

El arte visual de Marco Brambilla “King Size”, que acompaña a “Even Better Than the Real Thing” y muestra diferentes épocas de Elvis deslizarse por la gigantesca pantalla, es tan desorientador como lo fue en el show en vivo. Pero es más fácil apartar los ojos de la versión grabada de la banda para empaparse más de esas imágenes, incluidas piezas de las películas “Casino”, “Showgirls”, “Fear and Loathing in Las Vegas” y “Honeymoon in Vegas”.

También es más fácil notar momentos como cuando Bono canaliza su diabólico personaje de MacPhisto bostezando y mirando su reloj durante uno de los solos de guitarra de The Edge.

“Esta pantalla es tan nítida y es una especie de máquina de la verdad que cuando estás allí, ves todos los pequeños matices”, dice Shulkind. “Y algo que era importante para la banda era tener este tipo de pequeños momentos humanos, que podías ver una mirada que dos personas intercambiaban, o un pequeño momento o tropezar con una línea. Eso era importante para Bono porque no se trataba de esta experiencia perfecta e idealizada. Se trataba del momento exacto que sucedió esa noche y de todas las pequeñas cosas que los hacen humanos”.

‘Lo mejor que he escuchado en mi vida’

Steinberg ha estado casada con The Edge desde 2002, pero su relación con la banda se remonta a 1987, cuando apareció como bailarina en el video musical “With or Without You”. Ha sido consultora creativa de U2 desde 1993 y le ha enseñado a Bono muchos de sus movimientos en el escenario, incluidos esos encima del piso giratorio del escenario que abrió los shows de la Sphere.

“Morleigh tiene el peor trabajo en esta gira”, bromeó el cantante cuando la llevó al escenario de la Sphere para su cumpleaños en octubre pasado. “Ella tiene que decirme lo que tengo que hacer. Y no soy muy bueno para que me digan lo que tengo que hacer”.

Esa relación ayudó a la hora de dirigir “V-U2”, hasta cierto punto.

“Todavía me sorprende”, dice Steinberg. “Hay algunas cosas que miro y creo que son geniales, y él dirá: ‘No. Absolutamente no’”.

Steinberg ha visto muchos shows de U2 a lo largo de los años.

“Es lo mejor que he escuchado de ellos”, dice sobre los conciertos de la Sphere. “No se trataba de volumen. Se trataba más bien de los matices del sonido y de respetar cada instrumento, cada tono”.

Sphere Immersive Sound, impulsado por HOLOPLOT, utiliza una tecnología conocida como formación de haces de audio 3D y síntesis de campo de onda (no es necesario entenderlo para apreciarlo) para ofrecer el mismo sonido inmaculado en cada asiento. Eso también es cierto para la película.

Cuando Bono pregunta a la multitud “¿Cómo estás?” y lanza un “¿Cómo estás allá arriba?” para la gente en los asientos más baratos, su respuesta filmada suena como si viniera de todo tu alrededor. Y el canto del público durante “One” es el material con el que se pone la piel de gallina.

“Cada vez que lo veíamos, incluso desde los primeros días en que escuchamos el audio por primera vez, era difícil no aplaudir al final de una canción. Incluso sentado allí con la banda”, dice Shulkind. “Creo que esa fue la primera vez que pensamos: ‘Esto es algo diferente’”.

En una presentación reciente, los miembros de la audiencia no estaban del todo seguros de cómo responder. Algunos aplaudían, otros agitaban las manos en el aire y unos pocos bailaban.

La experiencia se siente como algo más que una película, pero no como un espectáculo en vivo. Es más parecido a un fantasma de la residencia que permaneció dentro de la Sphere mucho después de que U2 abandonara el edificio. Y nada de esto habría sido posible sin la tecnología innovadora del lugar.

“Parece irresponsable no capturar momentos como este”, dice Shulkind sobre los conciertos en vivo de U2. “Afortunadamente, tenemos la tecnología para hacerlo de una manera realmente creíble y precisa”.