‘En serio, ¿esa canción?’: Sin sentido que Trump use canción de ‘Titanic’, dice Celine

Celine Dion dice que no apoya que la campaña de Trump use su canción ganadora del Oscar de una película sobre un lujoso transatlántico que se hunde.

Celine Dion está protestando por el uso de su canción ganadora de un Oscar de una película sobre el hundimiento de un transatlántico de lujo.

La superestrella se ha opuesto a que Donald Trump y JD Vance reprodujeran su canción “My Heart Will Go On” en una parada de campaña el viernes. La canción, por supuesto, es el número culminante de la superproducción de 1997 “Titanic”.

Dion publicó su desacuerdo con el uso de la canción después de que el equipo de Trump reprodujera un video en un mitin en Bozeman, Montana, mostrando a Dion cantando el número en vivo. La declaración de desautorización de Dion:

“Hoy, el equipo directivo de Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., tuvieron conocimiento del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando ‘My Heart Will Go On’ en un mitin de la campaña de Donald Trump/JD Vance en Montana.

“De ninguna manera está autorizado este uso y Celine Dion no apoya este ni ningún uso similar.

… y, en serio, ¿esa canción?”

El éxito de “Titanic” del 97 ganó el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original, además de cuatro Grammys, entre ellos el de Canción del Año y Grabación del Año.

La campaña de Kamala Harris publicó un video burlándose de que Trump usara la canción.

Es la primera vez que Dion protesta por el uso de una de sus canciones con fines políticos. Pero no es la primera vez que Trump usa una canción clásica del pop o del rock en sus mítines sin autorización.

Ha reproducido a los Rolling Stones, Aerosmith, Tom Petty y Linkin Park. Reprodujo desde “Rockin’ in the Free World” de Neil Young hasta “Losing My Religion” de R.E.M., “In the End” de Linkin Park, “We Will Rock You” de Queen y “I Won’t Back Down” de Petty. La mayoría de los casos han desembocado en protestas por parte de los artistas; los Stones amenazaron con un litigio en 2020.

Dion se presentó por última vez el mes pasado durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Se presentó en un escenario de la Torre Eiffel e interpretó “L’Hymne à l’amour” (“Himno al amor”), de la francesa Édith Piaf. Su regreso a los escenarios de Las Vegas sigue en suspenso.