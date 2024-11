Cancelan Sick New World

Después de todo, Sick New World no regresará por tercer año.

El festival masivo de música pesada, que iba a tener lugar en Las Vegas Festival Grounds el 12 de abril con los titulares de cartel Metallica, Linkin Park y docenas más, fue cancelado.

“Con gran decepción anunciamos que Sick New World ya no tendrá lugar en Las Vegas el 12 de abril de 2025”, publicaron los organizadores del festival en el sitio web del evento. “A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos hemos encontrado con circunstancias imprevistas que no podemos superar para el espectáculo del próximo año. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los dedicados fans de SNW que habían hecho planes para unirse a nosotros para otra celebración cultural de hard rock, música gótica, alternativa y pesada. Por favor, estén atentos para obtener más información sobre Sick New World”.

Debutando en 2022 con el titular de cartel System of a Down, Sick New World atrajo a grandes multitudes de decenas de miles de personas durante sus dos primeras ediciones.

El Review-Journal se puso en contacto con los organizadores del festival para obtener más detalles.