Camila Fernández se prepara para presentarse en el Strip

The Killers celebra su arrollador debut en una nueva residencia en Las Vegas

Camila Fernández comenzará su primera gira en Estados Unidos llamada “La Fernández” y se destacará por ser la única mujer de su familia que sigue con su carrera musical.

Y durante esta gira, la mexicana hará una parada en el Strip de Las Vegas.

El pasado 29 de agosto, Camila presentó su nuevo sencillo “Pudimos ser”, una canción dedicada a aquellas personas con las que se pudo tener algo, pero nunca se dio.

“Como como de -ay no, pudimos ser y ya no por cuestiones de la vida-”, dijo Camila durante una entrevista con Las Vegas Review-Journal en Español. “Y justo la escribí yo pensando en ese casi algo, con unas amigas mías, y me narraron su historia y fue una inspiración para mí”.

La Fernández, como se conoce, se presentará en el Strip de Las Vegas el 14 de septiembre en MGM Grand Garden Arena, como parte de uno de los dos conciertos de su papá, Alejandro Fernández.

Sobre el nombre de La Fernández, Camila dijo: “justo mi equipo lo eligió también como para tener pues esta visión de ser la primera mujer cantando en una familia música mexicana mariachi, que están acostumbrados a ver pues a puro hombre ¿no?”.

La primera vez que Camila compartió escenario con su papá fue cuanto tenía 16 años, pero ahora como mamá y a sus 26 años dice que este es el cierre de un ciclo, “Pues ahora ya vengo con mis canciones, ahora vengo con mi familia”, dijo.

Mencionó que su papá fue quien la invitó a Las Vegas a ser parte de sus conciertos y aceptó pese a tener un compromiso al día siguiente en Sacramento, California.

“Lo admiro a él como mi papá, también como artista y todo; pues justo le empezó a gustar mucho mi proyecto de cómo estoy yo haciendo las cosas por mí sola y me dijo que estaba muy orgulloso de mí, y lloramos y nos abrazamos”, agregó.