Adele lanza set de 3 álbumes; músicos de Las Vegas ven un impulso salarial

Adele vista en la noche de apertura de "Weekends With Adele" en el Colosseum at Caesars Palace, el viernes 18 de noviembre de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Los fanáticos pueden disfrutar del espectáculo “Weekends With Adele” a perpetuidad. Todo lo que necesitan es un tocadiscos.

El ícono de “Rolling In The Deep” anunció una caja de vinilos de edición limitada de tres álbumes con un libro de fotos de 56 páginas. El lanzamiento cubre la lista de canciones de dos horas, incluyendo momentos destacados como “Hello”, “Rolling in the Deep” y “Someone Like You”.

Los músicos de Las Vegas que actuaron en el espectáculo en vivo reciben un pago extra por la grabación. Esos artistas sabían que uno de los espectáculos, aproximadamente un año después de su lanzamiento, estaba siendo capturado en video, pero no estaban seguros para qué. Ahora, lo saben.

Las bromas de Adele entre canción y canción forman parte de la experiencia.

El paquete se vende por $349, disponible en Adele.com. Ya se anunció un segundo envío en abril, para satisfacer la alta demanda.

Aún no se ha anunciado si el set estará disponible en tiendas o en el propio Caesars Palace.

El lunes, Adele publicó en Instagram: “Las Vegas, has sido tan buena conmigo”, escribió. “Esta residencia pasó a reflejar de qué trataban los 30: ¡de perdida y rota a sanada y próspera! Parece tan apropiado al final. Lo único que queda por hacer en este caso es seguir adelante”.

Ejecutivos del hotel dicen que si Adele quiere una “secuela en el Caesars” (¡tenemos un nombre!), la puerta está abierta de par en par.