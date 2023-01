Lisa Marie Presley, cantante e hija de Elvis, muere a los 54 años

Lisa Marie Presley llega al estreno en Los Ángeles de "Mad Max: Fury Road" en el Teatro Chino TCL el 7 de mayo de 2015. Presley, cantante e hija única de Elvis, murió el jueves 12 de enero de 2023 después de un hospitalización, según su madre, Priscilla Presley. Tenía 54 años. [Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo]

Lisa Marie Presley junto a la cuna de su infancia que se muestra con otros recuerdos en la nueva exhibición "Elvis a través de los ojos de su hija", en Graceland en Memphis, Tennessee, el 31 de enero de 2012. Nació el 1 de febrero de 1968. Lisa Marie Presley, cantante e hija única de Elvis, murió el jueves 12 de enero de 2023, luego de una hospitalización, según informó su madre, Priscilla Presley. Tenía 54 años. (Foto Lance Murphey/AP, archivo]

Lisa Marie Presley posa para su primera foto en el regazo de su madre, Priscilla, el 5 de febrero de 1968, con su padre, Elvis Presley. Lisa Marie Presley, cantante e hija única de Elvis, murió el jueves 12 de enero de 2023 luego de una hospitalización, según informó su madre, Priscilla. Tenía 54 años. [Foto Perry Aycock /AP, archivo]

LOS ÁNGELES — Lisa Marie Presley, cantante, única hija de Elvis y dedicada guardiana del legado de su padre, murió el jueves 12 de enero de 2023 luego de ser hospitalizada por una emergencia médica. Ella tenía 54 años.

La muerte de Presley fue confirmada por su madre, Priscilla.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla Presley en un comunicado. “Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”.

Presley, la única hija de Elvis y Priscilla Presley, compartió el carisma inquietante de su padre (los ojos entornados, la sonrisa insolente, la voz baja y sensual) y lo siguió profesionalmente, lanzando sus propios álbumes de rock en la década de 2000 y apareciendo en el escenario con Pat Benatar y Richard Hawley entre otros.

Incluso formó lazos musicales directos con su padre, uniendo su voz a grabaciones de Elvis como “In the Ghetto” y “Don’t Cry Daddy”, una balada lúgubre que le había recordado la temprana muerte de su madre (y la abuela de Lisa Marie), Gladys Presley.

“Ha sido toda mi vida”, dijo a The Associated Press en 2012, hablando de la influencia de su padre. “No es algo que ahora escucho y es diferente. Aunque podría escuchar más de cerca. Siempre he sido una admiradora, siempre me ha influido”.

Su nacimiento, nueve meses exactamente después de la boda de sus padres, fue noticia internacional y sus antecedentes rara vez estaban lejos de su mente. Con el estreno el año pasado de la principal película musical de Baz Luhrmann, “Elvis”, Lisa Marie y Priscilla Presley habían estado asistiendo a alfombras rojas y entregas de premios junto a las estrellas de la película.

Ella estuvo en los Globos de Oro el martes 10, presente para celebrar el premio de Austin Butler por interpretar a su padre. Justo unos días antes, estuvo en Memphis en Graceland, la mansión donde vivió y murió Elvis, el 8 de enero para celebrar el aniversario del nacimiento de su padre.

Presley vivía con su madre, una actriz conocida por las películas “Dallas” y “Naked Gun”, en California después de que sus padres se separaran en 1973. Recordó los primeros recuerdos de su padre durante sus visitas a Graceland, paseando en carritos de golf por el vecindario y ver sus entradas diarias por las escaleras.

“Él siempre estaba totalmente preparado. Nunca lo verías en pijama bajando los escalones, nunca”, le dijo a The Associated Press en 2012. “Nunca lo verías en otra cosa que no sea un atuendo ‘listo para ser visto’”.

Elvis Presley murió en agosto de 1977, cuando apenas tenía 42 años y ella 9. Lisa Marie se hospedaba en Graceland en ese momento y recordaría que él le dio un beso de buenas noches horas antes de que colapsara y nunca se recuperara. Cuando volvió a verlo, al día siguiente, estaba acostado boca abajo en el baño.

“Tenía un presentimiento”, le dijo a Rolling Stone en 2003. “Él no estaba bien. Todo lo que sé es que lo tuve (un presentimiento), y sucedió. Estaba obsesionada con la muerte a una edad muy temprana. “

Más tarde aparecería en los titulares por su cuenta. Luchas con las drogas y algunos matrimonios muy públicos. Entre sus cuatro maridos estaban Michael Jackson y Nicolas Cage.

Jackson y Presley se casaron en República Dominicana en 1994, pero el matrimonio terminó dos años después y se caracterizó por numerosas apariciones públicas incómodas, incluido un beso inesperado de Jackson durante los MTV Video Music Awards y una entrevista conjunta con Diane Sawyer cuando defendió su marido contra las acusaciones de que había abusado sexualmente de una menor. Su otro matrimonio entre celebridades fue aún más corto: Cage solicitó el divorcio después de cuatro meses de matrimonio en 2002.

“Tuve que chocarme con muchas paredes y árboles”, le dijo a la AP en 2012. “Pero ahora también puedo mirar hacia atrás y contarte todas las cosas que estaban sucediendo a mi alrededor y todas las diferentes personas a mi alrededor y todo el show, y no era una buena situación de todos modos. Eso no estaba ayudando. De cualquier manera, fue un proceso de crecimiento. Fue solo de una manera diferente. Estaba frente a todos todo el tiempo. Porque todo está documentado, por supuesto”.

Lisa Marie se involucró en numerosas causas humanitarias, desde programas contra la pobreza administrados a través de Elvis Presley Charitable Foundation hasta esfuerzos de ayuda después del huracán Katrina. Recibiría menciones formales de Nueva Orleans y Memphis, Tennessee por su trabajo.

Presley tuvo dos hijos, el actor Riley Keough y Benjamin Keough, con su ex esposo Danny Keough. También tuvo hijas gemelas con su exmarido Michael Lockwood.

Benjamin Keough se suicidó en 2020 a la edad de 27 años. Presley expresó abiertamente su dolor y escribió en un ensayo en agosto pasado que “había estado viviendo en la horrible realidad de sus garras implacables, desde la muerte de mi hijo hace dos años”.

“He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más que nadie en mi vida y, de alguna manera, llegó hasta aquí”, escribió en un ensayo compartido con la revista People.

“Pero esta, ¿la muerte de mi hermoso, hermoso hijo? El ser más dulce e increíble que he tenido el privilegio de conocer, ¿quién me hizo sentir tan honrada todos los días de ser su madre? ¿Quién se pareció tanto a su abuelo en tantos niveles que realmente me asustó? ¿Lo que hizo que me preocupara por él incluso más de lo que naturalmente habría hecho?”, continuó el ensayo. “No. Simplemente no… no no no no…”

Lisa Marie se convirtió en la única heredera de Elvis Presley Trust después de la muerte de su padre. Junto con Elvis Presley Enterprises, el fideicomiso administró Graceland y otros activos hasta que vendieron su participación mayoritaria en 2005. Ella retuvo la propiedad de Graceland Mansion, los 13 acres a su alrededor y los artículos dentro de la casa. Su hijo está enterrado allí, junto con su padre y otros miembros de la familia Presley.

Lisa Marie Presley es una ex ciencióloga: su hijo nació en 1992 bajo las pautas establecidas por el fundador de la Iglesia de la cienciología, L. Ron Hubbard, según una historia de AP en ese momento, pero luego rompió con la cienciología.

Lisa Marie y Priscilla Presley hacían viajes regulares a Graceland durante las grandes celebraciones de los fanáticos en los aniversarios de la muerte y el cumpleaños de Elvis. Uno de los dos aviones en Graceland se llama Lisa Marie.

Después de su primer álbum “To Whom It May Concern”, en 2003, algunos fanáticos salieron a verla actuar solo por curiosidad dada su famosa familia, le dijo a AP en 2005.

“Primero tuve que superar una idea que se había especulado mucho sobre mí”, dijo sobre las barreras para convertirse en cantautora.

“Tuve que superar eso y presentarme, y ese fue el primer obstáculo, y luego ahora cantar frente a todos, y luego ese fue el segundo, y soy descendiente de, ya sabes, quién soy. Soy descendiente de… Tuve algunos obstáculos que superar, sin duda”, continuó. “Pero la balanza nunca se inclinó demasiado en la otra dirección”.