La mujer que trae el arte, cultura y la vida latina al Distrito de Artes

Ruby Romero, empresaria local, posa en el centro de Sin Amor Studio en el Distrito de Artes de Las Vegas, el martes 21 de junio de 2022. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Ruby Romero muestra algunos de los artículos vintage que tiene en Sin Amor Studio, en el Distrito de Artes de Las Vegas, el martes 21 de junio de 2022. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Ruby Romero posa junto a una colección de ropa vintage en Sin Amor Studio, en el Distrito de Artes de Las Vegas, el martes 21 de junio de 2022. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Si alguna vez ha pasado algún tiempo en el Distrito de Artes de Las Vegas, las posibilidades de que haya visto a Ruby Romero son altas. Su cabello oscuro y rizado, sus labios de colores brillantes y su cuerpo lleno de tatuajes son difíciles de pasar por alto.

Romero ha radicado en Las Vegas desde hace 30 años. Creció en Summerlin, asistiendo a la Escuela Preparatoria Palo Verde antes de mudarse al este de Las Vegas, donde terminó su educación en Desert Pines. Originaria de Los Ángeles, el estilo de Ruby tiene una fuerte influencia de la música que escucha, su cultura mexicana y estadounidense y, el arte que prefiere.

Después de pasar 13 años como estilista, Romero llevó su amor por la moda, la cultura y el arte a su querido Distrito de Artes, a través de Sin Amor Studio, el cual engloba todo lo que ella encarna. Es, “un destino cultural donde el arte, la moda y la creatividad se unen”, dijo.

Las Vegas Review-Journal en Español se reunió con Romero para hablar acerca de sus inspiraciones de estilo, admiración del arte y crecimiento en Las Vegas. Además de los diferentes estilos de tatuajes que le atraen.

“Me gusta mezclar los dos”, comentó Romero sobre el estilo tradicional estadounidense de tatuaje y el popular estilo mexicano-estadounidense. “Y para mí, ser estadounidense es una parte muy importante de mi cultura. Pero todavía tengo tatuajes tradicionales estilo mexicano-estadounidense. Así que todo empezó cuando me llenaba las piernas (de tatuajes). Son todas mariposas mexicanas que hago para rellenos, monarcas y otras mariposas también”.

Su amor por la cultura aumentó cuando comenzó a viajar por el mundo. Conocer gente en diferentes países llevó a Ruby a estar expuesta a más creativos como ella.

“Lo que más me gustó es ir a donde hacían cerveza local, y luego supe que ahí iría la gente local, y ellos me comentaron sobre otros lugares geniales. Conocí a mucha gente increíble, son casi todos los artistas que he conocido. Varios de los artistas que tengo en este estudio en este momento, han trabajado en cervecerías de Bélgica, y tatuadores que he conocido de diferentes comunidades”.

El arte que lleva refleja los diferentes tipos de personas que Romero ha conocido a lo largo de los años, a quienes apoya. Una gran mayoría de ellos son artistas y creativos latinos y de grupos minoritarios.

En cuanto a su estilo, Romero obtuvo la influencia de los miembros de su familia y su entorno diverso mientras crecía. Particularmente, su tía y su tío fueron un gran aporte, ya que pasaba los veranos en Long Beach con ellos y el resto de su familia.

“Mi tía y mi tío fueron como grandes influencias a mi estilo personal, porque mi tío era un patinador y estaba patinando en lugares de Long Beach. Mi tía era súper gótica. Así que a mi tía le gustaba Morrissey, The Cure, Siouxsie and the Banshees, y su estilo era muy 80’s. Siento que mucho de eso fue un gran factor que pesó en mi estilo personal, como si me encantara No Doubt mientras crecía. Y luego, en Las Vegas mientras crecía, mi hermano estaba muy involucrado en la escena de la música hardcore y la escena de la música rock. Así que estaba en esta banda llamada Curl Up and Die y él y sus amigos ensayaban en nuestro garaje”.

El estilo de Romero es una mezcla de todas las cosas que con las que creció, además de agregar las nuevas influencias que ha llegado a conocer. Es a través de Sin Amor Studio que ella puede compartir su amor por la cultura, el arte y la moda con la comunidad.