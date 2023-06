La colombiana Karol G destaca en el elenco de “Barbie The Album”

La cantante colombiana Karol G estrenó “Watati”, una colaboración con Aldo Ranks, luego de haber realizado un épico lanzamiento de “Dance the night” un dúo con Dua Lipa, que superó los 30 millones de “streams” y 16 millones de vistas del video oficial.

La banda sonora de “Barbie” tiene un elenco de súper estrellas de la música, entre ellas destaca la colombiana Karol G. [Foto Leo Argüello, cortesía Charly Pérez / Warner Music Latina]

La banda sonora de "Barbie" tiene un elenco de súper estrellas de la música, entre ellas destaca la colombiana Karol G. [Portada del disco cortesía, vía Charly Pérez / Warner Music Latina]

“Barbie The Album” es todo un suceso. Quizá en parte a que se realiza de manera paralela al lanzamiento de la película de Warner Bros. Pictures, inspirada en la Barbie de Mattel; la cinta sonora de la película incluye la participación de súper estrellas mundiales como Nicki Minaj, Ice Spice, Lizzo, Charlie XCX, Pink Pantheress, Tame Impala, The Kid Laroi, además de la colombiana Karol G.

La banda sonora fue producida por Mark Ronson, quien ha sido ganador del Oscar, el Globo de Oro y siete Grammy. El álbum Barbie + Barbie será estrenado el viernes 21 de julio.

Después del innovador lanzamiento de “Barbie The Album”, que incluye la revelación de una alineación épica de artistas y un primer electrizante sencillo, Warner Music ha lanzado el sencillo más reciente del compañero musical repleto de estrellas para la muy esperada película Barbie, que es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken y distribuida por Warner Bros. Pictures.

“Barbie The Album” continúa la exitosa asociación entre Warner Music y Warner Bros. Pictures. Las dos compañías se unieron previamente para Birds of Prey: The Album de 2020.