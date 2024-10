Restaurante de Netflix llegará al Strip de Las Vegas

Querido amable lector, considera las posibilidades del menú: pancakes de ube “Monsters”. Tallarines “Lincoln Lawyer”. Filete tomahawk “Don’t Move”. Pastel volteado “Stranger Things”. Y los cocteles de gran formato “Bridgerton”.

Netflix y el MGM Grand se unen para presentar Netflix Bites Vegas, un restaurante emergente que se inspira en los exitosos títulos de Netflix, anunció la propiedad el miércoles. El pop-up, que debutará a principios de 2025, servirá desayunos, almuerzos y cenas.

Netflix Bites Vegas sigue el éxito de Netflix Bites Los Ángeles, que estuvo completamente reservado durante más de seis semanas durante su ejecución en 2023, según el anuncio. Los detalles del diseño y los menús se compartirán en los próximos meses.

Netflix sigue abriendo nuevas experiencias presenciales como The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience; Stranger Things: The Experience; Squid Game: The Experience, ahora abierta en Nueva York y se expande a Madrid y Sídney este otoño, y Netflix House, que llegará a Dallas y Filadelfia en 2025.