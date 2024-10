Otro casino de LV abrirá salón de comidas; tendrá de los mejores restaurantes de EEUU

La Gran Columnata en The Venetian en el Strip de Las Vegas, el jueves 25 de abril de 2019. Un nuevo salón de comidas, Via Via, abrirá a mediados de 2025 justo al lado de la Gran Columnata. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Cuando Las Vegas se inclina por una tendencia gastronómica, golpea ese ángulo con fuerza (ver, ube). Y así es como otro salón de comidas de casino está tomando forma en la ciudad, uniéndose al menos a otros cinco salones de comida (más uno por delante) que han abierto en propiedades dentro y fuera del Strip en los últimos dos años.

El participante más reciente, llamada Via Via, tiene programado debutar a mediados de 2025 en la Gran Columnata abovedada en The Venetian, anunció el casino el martes. El anuncio enumeraba ocho proveedores para el salón de comidas:

• All’Antico Vinaio. Esta tienda de sándwiches florentinos, a veces llamada la mejor del mundo, es famosa por las capas de schiacciata, el pan plano toscano masticable, con carnes, quesos, verduras, trufa o crema de cebolla porcini, albahaca y rúcula. All’Antico abrió un puesto de avanzada en la urbanización UnCommons en el suroeste de Las Vegas en 2023.

• B.S. Taquería. El chef Ray García fundó la taquería original, ahora cerrada, en Los Ángeles. También abrió un local en Las Vegas en el ahora cerrado salón de comidas Sundry en UnCommons. Esta vez en Las Vegas, espere tacos de chorizo, pastor untado con chile y carnitas en tortillas de maíz recién prensadas. García también creó ¡Viva! restaurante en Resorts World.

• Close Company. Los fundadores del bar Death & Co., líder en el movimiento de cocteles modernos, están llevando Close Company al salón de comidas. Las Vegas marca el debut del bar en la costa oeste, con lanzamientos adicionales planeados para Nashville y Atlanta.

• Howlin’ Ray’s. El calor del pollo picante de Nashville llega a través de Los Ángeles con Howlin’ Ray’s. El chef Johnny Ray Zone y su esposa, Amanda Chapman, abrieron el restaurante original de Los Ángeles en 2015. Ahora también hay una ubicación en Pasadena, California. Los niveles de picor van desde Country (nada picante) hasta Howlin’ (no se puede tocar esto 10 ++).

• Ivan Ramen. Ivan Orkin abrió dos exitosas tiendas de ramen en Tokio, un logro notable para un extranjero (nació en Long Island). Más tarde, Orkin se expandió a la Ciudad de Nueva York, con una tienda planeada para el Reino Unido. Además del aclamado ramen, el menú ofrece versiones divertidas de los platos izakaya (taberna japonesa).

• Scarr’s Pizza. Scarr Pimentel lanzó esta pizzería en 2016 en la Ciudad de Nueva York. Parte de la harina para las masas de pizza se muele en el restaurante. El anuncio no indicó qué pizzas se ofrecerán en Las Vegas. En Nueva York, Scarr’s ofrece pizzas por rebanadas y redondas, pizzas sicilianas y de la abuela.

• Turkey and the Wolf y Molly’s Rise and Shine. El chef Mason Hereford, nominado al premio James Beard y autor de bestsellers del New York Times, está aterrizando con sus dos restaurantes de Nueva Orleans.

Turkey and the Wolf, un lugar de servicio de mostrador, fue nombrado por Bon Appétit como el mejor restaurante nuevo de Estados Unidos de 2017 y por Food & Wine y Esquire como uno de los restaurantes más importantes de la década. El menú presenta platos poco convencionales como una empanada rellena de pastel de pollo y servida con suero de leche de estragón.

Molly’s Rise and Shine, un restaurante de desayunos elegido por Food & Wine como uno de los 10 mejores restaurantes nuevos de Estados Unidos en 2020, sirve platos como yogur de zanahoria asada y versiones ingeniosas de sándwiches de biscuits clásicos.