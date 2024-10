Este restaurante del Strip negó que estuviera cerrando, pero ahora se está mudando

Chuletas de cordero de Bazaar Meat del célebre chef José Andrés. El restaurante se mudará de Sahara Las Vegas en el Strip a The Venetian, también en el Strip, en algún momento de 2025. (Anthony Mair)

El escenario del fuego en Bazaar Meat del célebre chef José Andrés. El restaurante se mudará de Sahara Las Vegas en el Strip a The Venetian, también en el Strip, en algún momento de 2025. (Anthony Mair)

Bazaar Meat, donde la carne se encuentra con el fuego en abundancia carnívora, se mudará de su hogar de una década en el Sahara Las Vegas a The Venetian, según un comunicado del miércoles de The Venetian.

Bazaar Meat es uno de los cinco restaurantes en Las Vegas del célebre chef José Andrés. Bazaar Mar, su más reciente, abrió en agosto en Shops at Crystals on the Strip.

La noticia de este miércoles llega unos seis meses después de que el Sahara y José Andrés Group negaran, en un comunicado conjunto, que Bazaar Meat fuera a cerrar.

“No hay planes de cerrar Bazaar Meat de José Andrés. Sahara Las Vegas y José Andrés Group disfrutan de una asociación sobresaliente y colaborativa, que habitualmente ve a Bazaar Meat incluido en innumerables listas de los mejores restaurantes del mundo”, dice el comunicado de mayo.

Bazaar Meat abrió en el Sahara en 2014. El comunicado del miércoles decía que The Venetian daría la bienvenida a Bazaar Meat en 2025 en la Torre Palazzo de la propiedad. Las Vegas Review-Journal se puso en contacto con representantes de The Venetian y José Andrés Group para obtener comentarios.