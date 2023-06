El dueño de popular restaurante de BBQ del valle afirma que el incendio fue ‘una pérdida total’

Un popular restaurante de barbecue de Las Vegas fue “una pérdida total” después de un incendio la madrugada del martes, según los bomberos y un tuit del negocio.

Los bomberos del Condado Clark estuvieron en Jessie Rae’s BBQ, 5611 S. Valley View Blvd, durante más de tres horas después de que se reportara un incendio en el edificio. De acuerdo con Pulse Point, una aplicación de despacho de incendios, el incendio fue reportado a las 12:30 a.m.

“El fuego se estaba emitiendo desde múltiples ventanas y se reportó un colapso parcial del techo”, dijo el jefe adjunto de bomberos Brian O’Neal en un comunicado.

O’Neal dijo que los investigadores tardaron unas dos horas en examinar las llamas, pero no se determinó de inmediato una causa. No había nadie dentro del restaurante y nadie resultó herido en el incendio.

Una declaración en Twitter de la cuenta del restaurante dijo que un incendio eléctrico dejó el edificio como “una pérdida total”.

Hey all last night my Valley view location had an electrical fire, and it's a total loss. No one was in the building. We will figure out what's going on. Sorry for the inconvenience.

Henderson is still going strong. pic.twitter.com/YCNZYDcgy8

— Jessie Rae's BBQ (@JessieRaesBBQ) June 13, 2023