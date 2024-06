El chef del valle de Las Vegas se queda corto en los James Beard Awards

Por segundo año consecutivo, los Oscar del mundo de la gastronomía no reconocieron al finalista de Las Vegas en la categoría de Mejor Chef: Suroeste.

Steve Kestler, dueño de Aroma Latin American Cocina, no ganó el premio al Mejor Chef del Suroeste el lunes por la noche en los James Beard Foundation Restaurant & Chef Awards en Chicago. El chef Rene Andrade de Bacanora en Phoenix ganó la categoría en la que Kestler era finalista.

Es el segundo año consecutivo que los Beards no reconocen a un chef de Las Vegas en esta categoría. Oscar Amador, dueño de Anima by EDO, fue finalista el año pasado, pero no ganó. Amador también fue semifinalista este año en la categoría de cocinero destacado, una prestigiosa categoría nacional.

Otros semifinalistas de Las Vegas de este año que no pasaron a la ronda final son D.J. Flores, chef propietario de Milpa, y Brian Howard, chef propietario de Sparrow + Wolf, en la categoría de Mejor Chef: Suroeste, y Kimmie y Josh Mcintosh, de Milkfish Bakeshop, una panadería emergente, en la categoría de Mejor Chef Pastelero o Panadero.

El Peppermill Restaurant and Fireside Lounge, anunciado en febrero como ganador del America’s Classic Award para la región suroeste en 2024, también fue reconocido en la ceremonia, junto con los demás ganadores regionales del Classic Award.

Los Beards, a menudo llamados los Oscar del mundo de la gastronomía, se celebraron en la Lyric Opera de Chicago.

Aroma está en 2877 N. Green Valley Parkway, Henderson.