Dónde ir a cenar para Navidad en Las Vegas

Este año, nuestra lista anual de opciones para salir a cenar el día de Navidad comienza con un menú que no se sirve el 25 de diciembre. Pero el menú es lo suficientemente distintivo como para que valga la pena mostrarlo.

Del 4 al 21 de diciembre (excepto los lunes), Aroma Latina American Cocina, en 2877 N. Green Valley Parkway en Henderson, presenta especiales de temporada de toda América Latina que son los favoritos del chef y propietario Steve Kestler, finalista de los Premios James Beard 2024.

Las enchiladas guatemaltecas ($16) incluyen una tostada cubierta con picadillo (un hervor a fuego lento de wagyu y verduras picadas), curtido rojo (verduras rojas en escabeche), huevo duro y cotija. Los tamales navideños guatemaltecos ($21) incluyen relleno de pollo o cerdo, achiote y aceitunas.

Pierna de cerdo kurobuta asada, un panecillo brioche, aderezo de la casa y papas fritas se unen para un sándwich de pan con pierna ($20). El lomo ibérico relleno de lomo ($58) alcanza para dos. Los molletes, panecillos rellenos de budín ($12), vienen con mousse de canela y crema inglesa.

Atole de elote ($7), una bebida cremosa de maíz y leche servida caliente, y un ponche navideño latinoamericano caliente ($7 a $10) hecho con frutas y especias, completan el menú.

Los especiales se sirven en el almuerzo de 11 a.m. a 3 p.m. y la cena de 5 a 9 p.m., de martes a sábado, y para el brunch de 11 a.m. a 4 p.m. los domingos. Reservaciones: 702-547-0474.

El resto de esta lista reúne los restaurantes que sirven el día de Navidad o, si se indica, otros días cercanos a la festividad. Por lo general, se requieren reservaciones.

Fuera del Strip

Arizona Charlie’s Boulder/Arizona Charlie’s Decatur: Sourdough Café presenta una cena de sopa o ensalada, salmón a la parrilla con coles de Bruselas y arroz salvaje, y una paleta de tarta de queso con menta, por $24.99, de 11 a.m. a 11 p.m. 24 y 25 de diciembre.

Azzura Cucina Italiana, 322 S. Water St., Henderson, ofrece un Festín de los Siete Peces de tres platos (selección de tártara de atún o ensalada de mariscos, selección de ravioles de langosta o risotto de vieiras con azafrán, selección de lubina chilena, rape o branzino), por $100, con asientos a las 4, 6 y 8 p.m. el 24 de diciembre.

Basilico Ristorante Italiano, 6111 S. Buffalo Drive, Suite 100, en Evora, presenta un menú de seis platos (que incluye ostras y foie gras amuses, un dúo de ravioles de langosta bucatini y ricotta, rabo de toro con trufa), por $95, con maridajes de vinos $45 adicionales, de 4 a 9 p.m. del 18 al 21 de diciembre y de 4 a 8 p.m. el 22 de diciembre.

Boulder Station: The Broiler sirve un menú de tres platos (a elegir entre crema de espárragos o ensalada de rúcula, ternera Wellington con acompañamientos, pastel de terciopelo rojo), por $62, de 3 a 9 p.m.

Durango: Nicco’s Prime Cuts & Fresh Fish ofrece especiales: una langosta de Maine de 11/2 libras con guarniciones ($95), tallarines de wagyu con trufa negra ($32), de 2 a 10 p.m.

Emerald Island: Emerald Island Grille presenta un menú de tres platos (sopa de langosta o verduras tiernas mixtas, jamón ahumado con nogal o costillas asadas a fuego lento con acompañamientos, pastel de manzana), por $14.99 de jamón, $18.99 de costilla, de 11 a.m. a 8 p.m.

Green Valley Ranch: Bottiglia Cucina & Enoteca ofrece especiales: fondue de guanciale parmigiano ($19), linguini de langosta ($38), costillas con guarniciones ($55), panettone o pastel de zanahoria ($12), de 4 a 10 p.m. el 24 de diciembre y de 1 a 9 p.m. el 25 de diciembre. Ortikia ofrece un menú de cuatro platos (saganaki con miel de Alepo, tabulé de bayas de trigo, selección de langosta al horno rellena de mariscos o jamón griego con acompañamientos, baklava de pistacho), por $75, de 3 a 10 p.m. Hank’s Fine Steaks & Martinis ofrece especiales de 1 a 9 p.m.: camarones tigre colosales y cangrejo gigante Thermidor ($39), tournedos de filete mignon de primera calidad Rossini ($95), Loup de Mer (Branzino) con alevines ($75), barra de chocolate y caramelo ($14).

Hofbräuhaus Las Vegas, 4510 Paradise Road, ofrece especiales de 11 a.m. a 10 p.m. del 24 de diciembre: sopa de papa con salchichas de Frankfurt ($9.50), queso brie empanizado y frito con ramo de ensalada ($19.50), cuarto de pato asado ($35), budín de pan de la Selva Negra ($14), glühwein ($10). De 11 a.m. a 10 p.m. del 25 de diciembre, el restaurante ofrece platos especiales: sopa de goulash de ternera ($9.50), queso brie empanizado y frito con ramo de ensalada, pato asado, budín de pan con canela ($14), glühwein.

JW Marriott: Hawthorn Grill presenta un menú de tres platos (selección de pastel de cangrejo o vieiras con caviar, selección de lubina rayada o filete mignon, selección de rollo de pastel de terciopelo rojo o tarta de chocolate), por $85, de 4 a 9 p.m. Spiedini Fiamma presenta un menú de tres platos (sopa de quinua o ensalada de calabaza; pollo de corral, risotto de langosta o ragú de cordero pappardelle; pastel de sorbete de maracuyá), por $65, de 4 a 9 p.m. el 24 y 25 de diciembre.

Palace Station: The Charcoal Room ofrece especiales: carpaccio de wagyu ($27), dorade con broccolini ($48), pastel de chocolate sin harina ($10), de 1 a 9 p.m.

Rainbow Club: Triple B ofrece un menú de tres platos (sopa de coliflor o verduras tiernas mixtas, jamón glaseado con azúcar o costillas asadas a fuego lento con acompañamientos, pastel de manzana), por $14.99 jamón, $18.99 costilla, de 11 a.m. a 8 p.m.

Red Rock: T-Bones Chophouse está sirviendo especiales: sopa de langosta de Maine ($32), costilla estofada con zanahorias thumbelina asadas ($85), bûche de Noël con helado de arándano y vainilla ($12), de 1 a 10 p.m.

Sunset Station: Sonoma Cellar ofrece especiales: sopa de pimiento rojo asado ($12), lomo de tira con demi-glace de vino tinto ($65), profiterol con mousse de ponche de huevo especiado ($10), de 1 a 9 p.m.

En el Strip

Caesars Palace: Bacchanal Buffet ofrece su buffet de brunch, por $89.99, de 9 a.m. a 3 p.m. el 24 y 25 de diciembre, y su cena, por $99.99, de 3 a 10 p.m. el 24 y 25 de diciembre. El restaurante Guy Savoy ofrece un menú de ocho platos, que incluye terrina de foie gras con membrillo y wagyu japonés A5 con puerro y jugo bordelesa, por $485, de 5 a 10 p.m. el 24 y 25 de diciembre.

Flamingo: Bugsy & Meyer’s Steakhouse sirve un menú de tres platos (selección de ensalada César o sopa de cebolla francesa, costillas con acompañamientos, selección de pastel de chocolate o tarta de queso con fresas), por $99.95, de 4:30 a 10 p.m.

Fontainebleau: La Fontaine ofrece un brunch de tres platos con pasteles para la mesa, selección de 10 aperitivos (incluyendo tartine de huevo con aguacate o salmón ahumado con caviar) y selección de 10 platos principales (incluyendo langosta florentina o bistec frites), por $125, $45 para un menú infantil separado, a partir de las 9 am. hasta las 3 p.m. los días 14, 15, 21 y 22 de diciembre.

Forum Shops: RPM Italian ofrece un Festín de los Siete Peces de cinco platos que incluye risotto de mariscos, tortelli de cangrejo real, vieiras de Maine y filete mignon de Creekstone cortado al centro, por $125, de 4 a 9 p.m.

Harrah’s: Ramsay’s Kitchen presenta un menú de tres platos (a elegir entre sopa de calabaza o ensalada César, costillas con guarniciones y tarta de manzana acaramelado), por $99.95, de 4 a 10 p.m. Ruth’s Chris Steak House presenta un menú de tres platos (sopa de papa y puerro o ensalada de cosecha, costilla de wagyu estofada o costilla de 16 onzas, pastel de manzana holandés), por $109.95, de 4 a 10 p.m.

Paris: The Bedford by Martha Stewart ofrece un menú de cuatro platos de ensalada de calabaza y nueces, pierogi de Big Martha, pavo asado o costilla a elegir y tarta de queso con calabaza, por $119.99, de 11 a.m. a 10; 30 p.m.el 24 y 25 de diciembre. Eiffel Tower Restaurant ofrece un menú de tres platos con la opción de tres entrantes (que incluyen terrina de faisán y foie gras), la opción de tres platos principales (incluido lomo de ternera) y la opción de soufflé de menta ($10 suplemento) o crème brûlée, por $155, de 5 a 10 p.m. Mon Ami Gabi está sirviendo especiales: ensalada de Noël ($18.95), capuchino de calabaza ($14.95), filete pequeño con camarones al ajillo ($52.95) y bûche de Noël ($16.95) — desde las 4 p.m. el 24 y 25 de diciembre.

Resorts World: Aqua Seafood & Caviar Restaurant ofrece platos especiales: filete y langosta estilo Oscar ($85), papas asadas trufadas ($30), coles de Bruselas asadas ($20), de 4 a 8 p.m. Bar Zazu ofrece un menú italoamericano de cuatro platos (que incluye manicotti de espinacas con ricotta), por $85, y un menú de cinco platos It’s a White Christmas (que incluye tártara de ternera con gnoccho fritto y vieiras untadas con porcini), por $295, de 5 a 10 p.m. Carversteak ofrece especiales: sopa de papa y puerro ($19), ensalada de remolacha ($26), costillas ($89), croquembouche ($18), de 5 a 10 p.m. el 24 y 25 de diciembre.

The Strat: McCall’s Heartland Grill ofrece costillar de cordero con risotto de vieiras y bizcocho de avellanas con mousse de avellanas y mascarpone, por $49, con merlot Ferrari-Carano del Condado Sonoma por $19, de 4 a 10 p.m. el 24 y 25 de diciembre. Top of the World está sirviendo especiales de 4 a 11 p.m. el 24 y 25 de diciembre: velouté de champiñones silvestres con picatostes de queso ($19), un filete de 10 onzas con corteza de pastel de cangrejo ($105), pastel de pudín de caramelo pegajoso ($17) y malbec argentino Zuccardi Q ‘21 ($18).

Treasure Island: Gilley’s sirve un menú de tres platos (a elegir entre coliflor, sopa de queso cheddar blanco o ensalada de pan a la parrilla, costillas con costra de pimienta, pudín de caramelo pegajoso), por $45, de 5 a 11 p.m. Phil’s Steakhouse ofrece especiales: ensalada de remolacha con bastón de caramelo ($18), ternera Wellington con terrina de papa ($50), de 5 a 10 p.m.

The Venetian: Buddy V’s Ristorante presenta un menú de tres platos (masa frita rellena de prosciutto y ricotta, costilla estofada con acompañamientos, leche y plato de galletas frescas), por $75, de 2 a 10 p.m. Cañonita está sirviendo platos especiales: quesadilla de flor de calabaza ($18), vieira con carnitas de cerdo ($38), brûlée de natillas de maíz ($12), de 11 a.m. a 10 p.m. el 24 y 25 de diciembre. Sugarcane ofrece especiales a partir de las 4 p.m. del 24 de diciembre y de las 10 a.m. del 25 de diciembre: rollo de yuzu de hamachi ($23), foie gras con tres tipos de caquis ($24), barramundi a la sartén con puré de calabaza delicata ($45) y un bistec New York con hueso de 20 onzas au poivre ($74).

Wynn Las Vegas: Safta 1964 presenta especiales: pargo rojo en caldo de corte con guarniciones ($95), chuletas de cordero untadas con especias con tzimmes de papa ($90), chocolate y avellanas bûche de Noël ($18) - de 5:30 a 10 p.m.