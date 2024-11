Dónde cenar para el Día de Acción de Gracias en Las Vegas

Restaurantes ofrecen platos especiales y menús de precio fijo si has decidido saltarte las compras, la cocina, el servicio y los platos sucios este año.

Una variedad para el Día de Acción de Gracias 2024 de Mon Ami Gabi en Paris Las Vegas en el Strip. (Lettuce Entertain You)

Es la pelea anual en torno al pavo, por así decirlo. Si cocinas en casa, se producen platos sucios, pero también las sobras. Si comes fuera, no hay sobras, pero tampoco compras, cocina, limpieza o un posible triaje o tragedia de pavos. ¿Parientes borrachos? Son una posibilidad de cualquier manera.

Si has decidido cenar fuera, estas son algunas opciones de restaurantes que preparan comida de aves (y mucho más) con platos a la carta, menús de precio fijo o cenas fijas el Día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre. Por lo general, se requieren reservaciones hechas con mucha anticipación.

Fuera del Strip:

Arizona Charlie’s Decatur y Arizona Charlie’s Boulder: Sourdough Café presenta un menú de tres platos (selección de sopa o ensalada; selección de pavo asado con hierbas o jamón glaseado con miel, con acompañamientos; tarta de queso de calabaza), por $22.99, de 11 a.m. a 11 p.m.

Basilico Ristorante, 6111 S. Buffalo Drive, Suite 100, presenta un menú de 12 platos, que incluye carpaccio de res, pavo asado y cannoli en miniatura, por $75, desde el mediodía hasta las 8 p.m.

Circa: Barry’s Downtown Prime sirve una cena de pavo asado (carne blanca y oscura), salsa, aderezo de arándanos, puré de papas, relleno, zanahorias pequeñas, crema de maíz y postre a elección, por $79, de 4 a 9 p.m.

Durango: Summer House ofrece un menú de tres tiempos (selección de sopa o ensalada, selección de cena de pavo asado o salmón de las Islas Feroe, selección de pay de chifón de calabaza o pastel de chocolate) por $69.95 y un menú para niños (pavo o salmón asado, ambos con acompañamientos, y una opción de pastel o pay), por $14.95, de 11 a.m. a 10 p.m.

El Cortez: Siegel’s 1941 presenta un menú de tres platos (selección de sopa o ensalada de calabaza; selección de pavo asado o jamón Smithfield, con acompañamientos; selección de pay de calabaza o de manzana), por $24.95 con tarjeta de jugador, $29.95 sin ella, de 10 a.m. a 10 p.m.

Ellis Island: The Front Yard está sacando una comida de pavo ahumado y relleno, coles de Bruselas asadas con tocino, batatas horneadas cargadas, salsa de arándanos y tarta de queso con nueces y caramelo, por $24, de 11 a.m. a 10 p.m.

Ferraro’s Ristorante, 4480 Paradise Road, ofrece un menú de tres platos (selección de cinco entrantes, pavo de corral con salsa y acompañamientos, selección de tres postres), en $89 para adultos, $29 para niños menores de 12 años, desde el mediodía hasta las 8 p.m.

Green Valley Ranch: Bottiglia Cucina & Enoteca presenta un menú de tres platos (sopa de calabaza; selección de pavo orgánico u osso buco, ambos con acompañamientos; pay de calabaza con helado), por $85, de 1 a 9 p.m.

Hofbräuhaus Las Vegas, 4510 Paradise Road, ofrece platos a la carta: sopa de crema de calabaza ($9.50), queso brie frito con ensalada de invierno ($19.50), pavo asado con guarniciones ($33), budín de pan de calabaza y arándanos ($14), vino caliente ($10), de 11 a.m. a 10 p.m.

Lucille’s Smokehouse Bar-B-Que, 2245 Village Walk Drive, en The District, Henderson, presenta una comida de pavo ahumado a fuego lento, jamón o ambos, con salsa de menudencias, puré de papas, relleno, macarrones con queso, pudín de maíz dulce, salsa de arándanos, galletas con mantequilla de manzana y pay de calabaza, por $34.99, versión infantil de $18.99, de 10 a.m. a 8 p.m.

Plaza: Oscar’s Steakhouse presenta un menú de tres platos (sopa de calabaza, pavo tradicional con acompañamientos, selección de pay de calabaza o nueces), por $ 95, de 4 a 9 p.m.

South Point: Don Vito’s sirve un menú de tres platos (selección de tres entrantes; selección de pavo asado, branzino con costra de pistacho o lomo de cerdo; selección de dos postres), con una botella del vino del mes, por $49, de 2 a 9 p.m. Garden Buffet sirve una variedad de todo lo que pueda disfrutar, que incluye dos vasos de cerveza de barril, vino, sangría o vino espumoso, por $28.95 con tarjeta Club, $31.95 sin ella, de 11 a.m. a 9 p.m. Silverado Steak House sirve un menú de cuatro platos (selección de tres entrantes; selección de sopa o dos ensaladas; selección de pavo asado con acompañamientos, tournedos de carne de res o camarones y brochetas de vieiras; ∫elección de tres postres), con una botella del vino del mes, por $66, de 3 a 10 p.m.

Vic’s Las Vegas, 355 Promenade Place, en Symphony Park, ofrece un menú de tres platos (selección de sopa o ensalada; selección de pechuga de pavo asada, jamón glaseado con miel o una combinación de pavo y jamón, con opción de tres lados; selección de pastel a la moda), por $45, desde las 10 a.m. hasta el cierre. Un trío de jazz se presenta desde el mediodía hasta las 3 p.m. y de 4 a 7 p.m.

Virgin Hotels Las Vegas: One Steakhouse sirve pechuga de pavo en rebanadas con jugo de pavo, relleno de pan de maíz con verduras, judías verdes asadas y salsa de vino de Oporto con arándanos ($49), y guarniciones de puré de papas Yukón, ñame glaseado con arce, hongos del bosque en crema de trufa y coles de Bruselas en glaseado de soya dulce (cada uno $16), de 5 a 11 p.m.

En el Strip:

Aria: Bardot Brasserie ofrece ofertas especiales: parfait de foie gras del Valle del Hudson ($30), rollo de pavo asado con guarniciones ($52), costillas asadas de 16 onzas con guarniciones ($80), pay de calabaza o nueces ($12 cada uno), de 4 a 9 p.m. Cathédrale ofrece un menú de tres platos (selección de siete entrantes, incluido la tártara de wagyu; selección de ocho platos principales, incluido el pavo tradicional con acompañamientos; una selección de acompañamientos; selección de pay de manzana o calabaza), por $110, de 4 a 9 p.m.

Bellagio: Lago presenta ofertas especiales: ensalada de rúcula e hinojo ($28), pavo asado con guarniciones ($58), pastel de mousse de calabaza ($22), de 3 a 9 p.m.

Forum Shops at Caesars: Carmine’s ofrece una comida emplatada de pavo asado con siete guarniciones, por $49.95, de 11 a.m. a 11 p.m. RPM Italian ofrece ofertas especiales: ensalada de pera y granada ($15), pavo asado con salsa y papas batidas ($41), relleno de focaccia de romero ($14), judías verdes con ajo ($14), tarta de queso con calabaza ($15) - de 11:30 a.m. a 9 p.m.

Linq Promenade: Virgil’s Real Barbecue sirve una comida de pavo ahumado con siete acompañamientos, por $49.95, desde las 8 a.m. hasta la medianoche.

Mandalay Bay: Flanker Kitchen + Sports Bar ofrece especiales a la carta: poutine de pavo asado ($24), pierna de pavo ahumada con guarniciones ($32), pay de calabaza con mascarpone de arce ($18), de 4 a 11 p.m.

MGM Grand: Crush ofrece pechuga de pavo en rebanadas con salchicha, tocino, relleno de tubérculos, puré de papas y mermelada de arándanos ($39) y una rebanada de pay de calabaza o nueces ($14 cada una) de 4:30 a 9 p.m.

Paris Las Vegas: Alexxa’s ofrece un menú de sopa de calabaza, pavo asado con siete guarniciones y pastel de calabaza, por $65, desde el mediodía hasta las 10 p.m. Eiffel Tower Restaurant ofrece un menú de tres platos (sopa de pato confitado de calabaza, pavo con aderezo de castañas, pastel de nueces), por $125, de 4 a 10 p.m. Mon Ami Gabi ofrece un menú de cuatro platos (selección de salmón ahumado en brioche o ensalada de pera escarola, sopa de calabaza, pavo asado con guarniciones, budín de pan de calabaza), por $54.95, de 11 a.m. a 10 p.m.

Park MGM (Eataly): La Pizza e La Pasta presenta ravioli di Manzo con relleno de costilla y porcini y salsa de crema de parmesano, por $36, de 11 a.m. a 11 p.m. Toscana Ristorante & Bar presenta una comida de pavo con salsa de trufa, prosciutto, relleno de champiñones, puré de papas y calabacín baby asado, por $48, de 5 a 10 p.m.

Resorts World: Carversteak ofrece platos a la carta: sopa de calabaza con tocino ahumado ($19), ñoquis de pato asado con trufa negra ($42), pechuga de pavo orgánica de Diestel Farms y carne oscura confitada con guarniciones ($72), tarta de nueces ($14), pay de calabaza ($14) - de 5 a 10 p.m. Crossroads Kitchen ofrece un buffet a base de plantas, por $90 para adultos y $40 para niños menores de ocho años, desde el mediodía hasta las 6 p.m. Reservas de Crossroads limitadas a 90 minutos.

The Strat: McCall’s Heartland Grill ofrece pavo ahumado en madera de cerezo con guarniciones y pays de calabaza con crema inglesa especiada, por $49, de 4 a 10 p.m. Top of the World ofrece platos especiales: sopa de camote con arce y chipotle ($18), pavo asado en salmuera con sidra con guarniciones ($54), pastel de manzana y caramelo ($17), de 4 a 11 p.m.

The Venetian: Bouchon sirve un menú de tres platos (incluye una opción de pavo con acompañamientos, costillas de res estofadas con alevines o vieiras de barco de un día a la sartén con risotto de champiñones), por $120, con maridaje de vinos $50 adicionales, de 1 a 8 p.m. Buddy V’s Ristorante está ofreciendo un menú de tres platos (sopa de calabaza, pechuga de pavo asada con acompañamientos, pastel de calabaza empapado en tres leches), por $75, $25 para niños menores de 9 años, de 2 a 10 p.m.

Wynn Las Vegas: La Cave Wine & Food Hideaway presenta un menú de varios platos (amuse-bouche, sopa de calabaza, ensalada de col rizada y quinua, pechuga de pavo en rebanadas con acompañamientos, selecciones de pasteles), por $74, de 4 a 9 p.m. Safta 1964 ofrece pavo asado con salsa de menudencias, salsa de arándanos, puré de papas, relleno y judías verdes amandine, por $85, de 5:30 a 10 p.m.