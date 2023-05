De ‘Star Wars’ a New Kids on the Block: Una heladería repleta de recuerdos de la cultura pop

Up in Scoops es como una habitación muy genial, si esa habitación estuviera repleta de helados, raspados, sorbetes, gelatos y muchos juegos de palabras.

Zoe González, dueña de Up in Scoops, posa como el superhéroe He-Man en la heladería temática de los 70 a los 90 el sábado 15 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Zoe González, dueña de Up in Scoops, atiende a los clientes de la heladería temática de los años 70 a 90 el sábado 15 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un helado se entrega a un cliente en Up in Scoops el sábado 15 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El baño de Up in Scoops muestra imágenes de escenas de películas famosas con baños en ellas el sábado 15 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Arriba en Scoops el sábado 15 de abril de 2023, en Las Vegas. La nueva heladería tiene una temática que va de los años 70 a los 90, con juguetes, música, televisión y recuerdos de películas expuestos y a la venta. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Gretchen Polendey toma su helado en Up in Scoops el sábado 15 de abril de 2023, en Las Vegas. La nueva heladería está ambientada entre los años 70 y 90, con juguetes, música, televisión y recuerdos de películas en exposición y a la venta. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Up in Scoops es como una habitación muy genial, si esa habitación estuviera repleta de helados, raspados, sorbetes, gelatos y muchos juegos de palabras.

La heladería de West Sahara Avenue, cuyo nombre es una referencia graciosa a “Up in Smoke”, el clásico del cine de 1978 protagonizado por Cheech & Chong, rinde homenaje a la cultura popular de los años 70, 80 y 90. El salón está literalmente repleto de imágenes, productos y recuerdos de la cultura pop de estas décadas.

Un mural del Castillo de Grayskull (con Orko de peluche) de “Masters of the Universe” marca la entrada a la tienda, junto con una hilera de juegos arcade como Pac-Man y Donkey Kong. Hay mesas cubiertas con portadas de revistas para adolescentes (¡un súper póster de BRITNEY!), pósters de películas (como el de la sensual Uma Thurman de “Pulp Fiction”) y una vitrina de VHS y de los primeros videojuegos (una caja de Blockbuster y una Nintendo de 1985).

Hay hologramas de la Estrella de la Muerte y de la Princesa Leia colocando los planos del arma en R2-D2. Han Solo está atrapado en carbonita en una pared. Los villanos de “Teenage Mutant Ninja Turtles” emergen de otra pared. Hay imágenes de A-ha (“Take On Me”) y Olivia Newton-John, ídolo de la dueña de Up in Scoops, Zoe González. La conexión Wi-Fi de la tienda se llama “Use the Wifi Luke”.

“Son todas las cosas que me gustan”, dice González sobre el diseño alegremente sobrecargado. “Son todos los recuerdos favoritos de mi juventud. Algunas eran una excusa para comprar, pero muchas cosas son de mi infancia”. El poster de New Kids on the Block estaba en mi habitación. Mis álbumes de Kids Incorporated: era una gran fan. Le escribí a Stacey Ferguson. Mi primer disco de 45, me lo regaló mi tía” (“I Honestly Love You” de ONJ).

El popurrí de cultura pop se traslada al menú, que hace juegos de palabras sin miedo con una mezcla de Oreo Speedwagon (helado de vainilla, galletas Oreo, chispas de chocolate); bolas de helado Who Framed Rainbow; helado de raspado A Clockwork Orangsicle; gelato The Wrath of (Mantequilla) Pecan; sorbete Lemon La Vida Loca; y un montón de ZZ Toppings.

Las categorías del menú se llaman Mixtapes. De vez en cuando, un Camaleón de Caramelo hace la mezcla. “Mi broma”, dice González, “es que no siempre está en el menú. Va y viene”.

(“Return of the Mack” suena en las bocinas).

La epifanía de un estacionamiento

González llevaba una gorra de Atari vintage, de finales de los 70, principios de los 80, la otra mañana en la tienda. Antes de abrir Up in Scoops en febrero, González fue propietaria de una tienda de audio y video y ocupó puestos directivos en varias cadenas nacionales de venta al por menor, entre ellas Hot Topic (un lugar también conocido por su exuberante colocación de productos).

Unos meses después de que comenzara la pandemia en 2020, González estaba sentada en un estacionamiento de Las Vegas; el centro comercial incluía un dispensario de marihuana. Se acordó de la película de Cheech y Chong. Se le ocurrió que Up in Scoops sería un buen nombre para una heladería.

“Empezó como una broma”, dice González. “Luego recordé que le había dicho a mi abuela que algún día tendría una heladería. Solíamos jugar a la heladería; yo le preparaba helados. Sabía que tenía que empezar el proceso”.

González comprobó el nombre (estaba disponible), buscó locales, consultó a familiares que habían sido dueños de heladerías y empezó la construcción. Los retrasos pandémicos en la construcción retrasaron el debut de Up in Scoops a febrero.

No era el mes ideal para abrir una heladería, y Las Vegas pasó un invierno especialmente frío. Pero a medida que el tiempo mejora, el negocio también lo hace, según González.

(“Get Into the Groove” suena en las bocinas).

Cómo se hicieron los juegos de palabras

De algún modo, el helado parece ideal para los juegos de palabras y las referencias pop. (Piensa, por el contrario, en lo torpes que pueden resultar estos juegos de palabras con, por ejemplo, los bocadillos o el brunch). O puede que González simplemente tenga dones para este enfoque.

No cabe duda de que el menú se ha elaborado teniendo en cuenta la cultura pop. “Anoté las cosas que me gustaban”, dice González. “Tengo cuadernos llenos de nombres, canciones y grupos. Los reduje. Intenté jugar con ellos”.

Así, la mezcla Vulgar Display of Chocolate (Rocky Road, M&Ms, caramelos de chocolate, chispas de chocolate negro) reproduce un álbum de 1992 de Pantera, uno de los grupos favoritos de González. Una mezcla de tarta de fresa (vainilla, fresas con crema, trocitos de pastel) rinde homenaje al personaje animado que debutó a finales de los 70. El helado Sour Garbage Pail Kids combina Garbage Pail Kids, las retorcidas cartas coleccionables que dieron lugar a una película en 1987, con caramelos Sour Patch Kids.

Los clientes se han acostumbrado a la cultura pop en la tienda y en el menú, dice González.

“Una de las cosas que más me gusta es ver a los adultos, cómo se les iluminan los ojos al ver lo que recuerdan, al mirar las revistas de los adolescentes, al hablar con otros clientes sobre quién les gustaba, a los padres hablar con sus hijos sobre lo que hay en la vitrina, sobre con qué solían jugar”.

(“Our House” suena en las bocinas).

Scooby-Doo, ¿dónde estás?

En la parte trasera de Up in Scoops hay una puerta con la etiqueta “Orinal como si fuera 1999”. Las paredes del cuarto de baño que hay detrás de la puerta están tapizadas con escenas famosas de gente en el baño: John Travolta en “Pulp Fiction”, Juliette Lewis en ” From Dusk Till Dawn”, el tipo a punto de ser un bocadillo de un T-Rex en ” Jurassic Park” y docenas más. Esta estrategia de diseño se diseña sola.

Cuando empieza la temporada alta de los helados, González ya piensa en el otoño y en Halloween.

“Yo era una niña de películas de terror de los 80”, dice. “Veía ‘Texas Chainsaw Massacre’. Me gustaría cambiar las cosas, añadir algunos acentos de Halloween, tener algunas selecciones de música para Halloween.”

Hablando de cosas espeluznantes: en la vitrina de la entrada de la tienda hay un teléfono inspirado en “Scooby-Doo”, el dibujo animado de los años 70 en el que el perro Scooby y cuatro amigos investigan misterios sobrenaturales.

“Todavía funciona”, dice González. “Solía usarlo cuando vivía en Los Ángeles”. Ha recibido ofertas para comprar el teléfono, pero la nostalgia no está en venta.

(“Why Can’t I Be You?” suena en las bocinas).