Cinco nuevos y prometedores restaurantes del valle de Las Vegas.

junio 8, 2023 - 8:48 am

Representación digital de PowerSoul Cafe, una cadena de comida rápida sin gluten, prevista para South Valley View Boulevard en Las Vegas. (PowerSoul Cafe)

La taberna Distill, un popular local, abrirá su octavo local en el valle de Las Vegas el 16 de junio de 2023, en la comunidad Inspirada de Henderson. Las tabernas Distill abren 24 horas al día, 7 días a la semana. (Distill)

En las noticias más recientes del frente de restaurantes de Las Vegas:

■ PowerSoul Cafe, una cadena de comida rápida sin gluten, se lanzará este otoño con tres locales en Las Vegas. El establecimiento insignia está en 8180 W. Warm Springs Road, edificio 5, en el suroeste. Los otros locales están en 3501 S. Valley View Blvd., al oeste del Strip, y en 1469 E. Lago Mead Parkway, Suite 110, en Henderson. También se está preparando un local en Summerlin.

Está previsto que los PowerSoul Cafe ofrezcan la posibilidad de hacer pedidos y pagar a través del smartphone, recoger la comida por internet en taquillas de autoservicio, en ventanillas sin cita previa y, en algunos locales, con autoservicio automático. Visita powersoulcafe.com.

■ La taberna Distill, un popular local, abre su octavo local en el valle el 16 de junio en el 2293 de Via Inspirada, en la comunidad Inspirada de Henderson. Las tabernas Distill abren 24 horas al día, 7 días a la semana, y sirven platos pequeños y bocadillos de bar, sopas y ensaladas, bocadillos, wraps y sándwiches, hamburguesas, platos principales y desayunos. Visita distillbar.com.

■ Karved, el local familiar conocido por sus sándwiches y carnes asadas, acaba de abrir su segundo local, esta vez en la urbanización The Gramercy, 9275 W. Russell Road. El nuevo Karved está situado junto al DW Bistro de The Gramercy, con una cocina abierta, asientos en el interior y al aire libre con vistas a la zona común y un mural del artista local @prettydone. El restaurante original está en South Maryland Parkway. Visita karvedlv.com.

■ Almond & Oat Coffee House abrió recientemente en 10445 Spencer St., Suite 110, el más reciente proyecto del fundador de The Coffee Class, Kyle Cunningham. Este local no lácteo ofrece leche de avena como opción estándar, y leche de almendras como otra opción. El café con leche de almendras y avena incluye café espresso, mantequilla de almendras, plátano y canela. Visita almondandoat.com.

■ Grazingbelles, fundado por Isabelle Siu, enfermera de Las Vegas, ofrece embutidos para untar, platillos veganos y de fruta, pan relleno de salsas, presentaciones de brie al horno, cajas de regalo y mucho más. En la actualidad, Siu está creando una versión física que admite mascotas, llamada Grazingbelles Charcuterie, Coffee and Wine Bar. Visita grazingbelles.com.

◆ ◆ ◆

Park on Fremont, el restaurante del 506 E. Fremont St. que evoca un jardín secreto, ha reabierto sus puertas tras una reforma. El patio, recién ampliado e iluminado con luces LED, cuenta con abundante vegetación, una hoguera de mosaico, muebles pintados a mano, más asientos y mucho más. La renovada carta se centra en hamburguesas de calidad, cerveza artesanal y cocteles imaginativos. El restaurante, perteneciente a Corner Bar Management, celebra su 10º aniversario. Visita parkonfremont.com.

◆ ◆ ◆

La cata Top Shelf se celebra los días 16 y 17 de junio en Resorts World. En él participan solo los ganadores de medallas de oro y doble oro de la cartera mundial de concursos de vinos y licores de The Tasting Alliance. Top Shelf ofrece catas, comida, clases, el concurso Best in Show y mucho más. Entradas/detalles: reservebar.com, luego desplázate hasta el enlace Top Shelf.