7 restaurantes de LV entran en la lista de Yelp de los 100 mejores lugares veganos

Las Vegas es por veganos.

El jueves, Yelp publicó su lista de los 100 mejores lugares veganos en Estados Unidos para 2024. Siete de esos lugares están en Las Vegas.

Tarantino’s Vegan, que se presenta como un restaurante italiano a base de plantas, ocupó el puesto más alto, en el No. 1, con rollos de calabacín rellenos, lasaña con ricotta de anacardos y pizzas para hacerlas uno mismo. NoButcher, en el No. 16, combina una tienda de delicatessen y un restaurante que exhiben carnes sin carne y quesos no lácteos.

Garden Grill, que comenzó como un pop-up antes de convertirse en tiendas físicas, ocupó la posición No. 51 por sus papas fritas de carne asada, tacos de aguacate rebozados con cerveza y helado suave en el sabor del día. ChagaRoot, que ocupa el puesto No. 57, se basa en la investigación y el cultivo de hongos de sus propietarios para ofrecer platos rápidos e informales a base de hongos y otros artículos veganos.

El restaurante No. 74 de la lista, Daikon Vegan Sushi, ofrece sopa de miso, tofu larb, calamares hechos con raíz de konjac para nigiri, rollos de zanahoria en escabeche y ramen al curry. En el No. 80, está Tacotarian, la tienda nacida en Las Vegas que ofrece más de una docena de tacos y una línea de rellenos de tacos a base de plantas lanzada este año.

Down to Earth Plant-Based Cuisine completa los restaurantes locales en el No. 91, con platos populares como un plato de desayuno, hongos ostra fritos del sur y un hoagie imposible. Entra aquí para ver la lista completa.