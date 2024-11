2 nuevos festivales traen comida y bebida a Las Vegas

Dos festivales con importantes componentes de comida y bebida están a punto de hacer su debut en Las Vegas:

◼ ComplexCon, una convergencia de arte, música, moda callejera y comida, se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Family Style Festival está apareciendo en ComplexCon con alrededor de dos docenas de restaurantes locales y de fuera de la ciudad. Entre los lugares de Las Vegas se encuentran Big B’s Texas BBQ, Lotus of Siam, Milpa con sus platos mexicanos modernos, fideos hechos a mano de Shang Artisan Noodle y Sorry, Not Sorry Creamery.

Los participantes de fuera de la ciudad incluyen African Chop House y el pollo frito coreano Rokstar de la Ciudad de Nueva York, Supino Pizzeria x Mom’s Spaghetti de Detroit, Trill Burgers de Houston que muestra una versión de Texas de las hamburguesas aplastadas, y el pollo caliente de Howlin’ Ray que se presenta por primera vez fuera de Los Ángeles.

El influencer gastronómico Keith Lee tiene una zona del festival en la que destaca algunas de sus selecciones de Las Vegas, como los hot dogs de Buldogis, la pizzería Frankensons y la comida hawaiana de Lefty-J’s Island Favorites. Boletos/detalles: familystylefest.com. Visita también complexcon.com.

◼ Neon City Festival, un encuentro de música, arte y gastronomía, se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre en varios lugares del centro de la ciudad. En el frente de la comida, Fremont Street Experience ofrece sliders de carne y papas fritas cargadas de Here’s the Beef, empanadas y arepas de Medellín Empanadas, helados y otras delicias frescas del camión Super Chill, tacos y otros alimentos básicos mexicanos del camión Taco Ave., y platos hibachi, arroz frito y burritos japoneses de Truk-N-Yaki.

El Centro de Eventos del Centro de Las Vegas ofrece alrededor de una docena de proveedores, incluido Chi Asian Kitchen de The Strat con bao y albóndigas, pizzas de Custom Pizza Truck, Empanada Factory, Joel’s Chophouse con poutine de costilla corta y sliders de panceta de cerdo, el carrito SoCal Churro que trae churros y pretzels suaves, y el camión Wings on Wheels con alitas de pollo, hamburguesas y otros platos reconfortantes.

El festival también cuenta con actuaciones de más de 20 artistas musicales, entretenimiento ambulante, espectáculos de arte láser y gráficos en movimiento, fiestas en la cuadra y más. Visita neoncityfestival.com.

En otras noticias sobre festivales gastronómicos, Las Vegas Pizza Festival regresa a The Industrial Event Space, 2330 S. Industrial Road, el 16 de noviembre. El evento ofrece muestras ilimitadas de pizzas de diferentes estilos de unas 20 de las mejores pizzerías de la ciudad. Greco and Sons, un distribuidor de comida italiana, presenta el festival. Boletos: $85 admisión general (entrada a la 1 p.m.), $150 VIP (entrada al mediodía, cerveza y vino gratis, bocadillos adicionales, baños, mayores de 21 años). Compra/detalles: vegaspizzafest.com.

Del 11 al 14 de noviembre, los residentes de Las Vegas recibirán un 50 % de descuento en todos los elementos del menú de Sushi Roku en Forum Shops at Caesars. Se requiere comprobante de residencia. El menú incluye entrantes fríos y calientes y platos pequeños, sashimi, rollos de sushi, ramen y platos principales. La oferta celebra el 20 aniversario del restaurante.

A partir de las 6 p.m. del 12 de noviembre, Ciao Vino, 740 S. Rampart Blvd., ofrecerá una cena de cinco platos con vinos italianos. Entre los maridajes: sformto manchego con mezcla de vermentino Samas y costilla braseada con Biserno Super Tuscan. Costo: $140. Reservaciones: ciaovino.com.

A partir de las 7 p.m. del 14 de noviembre, Gaetano’s Ristorante, 10271 S. Eastern Ave., Suite 111, Henderson, estará celebrando el cumpleaños número 41 del propietario Nick Palmeri con una cena de cinco platos con vinos de Peju Winery of Napa Valley. Lisa Peju será la encargada de presentar los vinos. Entre los maridajes: ‘19 Reserva cabernet sauvignon y chuletas de cordero con salsa de pimienta verde. Costo: $215. Reservaciones: OpenTable.

China Fresh Tea, un local de té con leche en 3400 S. Jones Blvd., Suite 20, recientemente comenzó a ofrecer algodón de azúcar con temática de dibujos animados en más de 10 diseños, con nuevos diseños introducidos con frecuencia. Entre los personajes se encuentran Kirby de los videojuegos Kirby, Patrick Star de “Bob Esponja”, un Minion, Hello Kitty y Venom. El algodón de azúcar se vende desde el mediodía hasta las 6 p.m. de viernes a domingo. La tienda también tiene horario diario desde el mediodía hasta las 11 p.m.

Ocean Prime, 3716 Las Vegas Blvd. South, en la cima de 63 CityCenter, tiene uno de los mejores lugares para ver el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, del 21 al 23 de noviembre, desde su gran terraza con vista a la curva de la carrera en el Strip y Harmon Avenue.

El 21 y 22 de noviembre, el restaurante ofrecerá mesas para hasta cuatro personas en la terraza, a varios niveles de precios, con grandes créditos para alimentos y bebidas incluidos en el precio de compra. El 23 de noviembre, Ocean Prime ofrecerá su menú completo y especiales en la terraza. Precios, reservaciones y detalles: ocean-prime.com.

La chef Nicole Brisson de Brezza en Resorts World lanzó Bistecca di Brisson, su línea de bistecs añejados en seco con una tira de Nueva York de 16 onzas con hueso envejecido durante 100 días, un tomahawk de 42 onzas envejecido durante 120 días y un porterhouse de 42 onzas envejecido durante 130 días. Los filetes se pueden pedir en brezzaitalian.com para recoger en el restaurante.