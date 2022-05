12 ofertas de comida y bebidas para el Cinco de Mayo

(Shutterstock).

El Cinco de Mayo celebra la victoria militar de México sobre Napoleón III de Francia en 1862. Ciento sesenta años después, por supuesto, es más conocido por las enchiladas y las margaritas. Muchos restaurantes celebran el Cinco de Mayo a su manera, a menudo ofreciendo ofertas especiales en tacos, fajitas y otras especialidades. Sigue leyendo para saber qué restaurantes y empresas ofrecen algunas de las mejores ofertas de comida para el Cinco de Mayo 2022.

Chili’s

Chili’s celebra el Cinco de Mayo con ofertas de bebidas a cinco dólares. Elige entre Cuervo Blue, Frose ‘Ritas, Presidente, Cheers to Patron y algunas cervezas de importación. Incluso puedes pedir cocteles Chili’s para llevar, siempre que tengas 21 años o más y pidas también comida. También puedes mezclar tus cócteles favoritos de Chili’s en casa, con el Kit Margarita Presidente o el Kit Margarita Presidente Patron, cada uno de ellos disponible como paquete individual o de cinco unidades. Si vas a servir para una multitud, prueba el Mar-Go-Rita de galón Chili’s.

Chipotle

Chipotle, la omnipresente cadena de burritos, lo celebra ofreciendo entregas gratuitas durante toda la semana hasta el 6 de mayo. Usa la aplicación Chipotle para hacer tu pedido e introduce el código DELIVER en la caja para que te lleven a casa las delicias de los burritos, gratis.

Chevys Fresh Mex y El Torito

Si tienes la suerte de estar cerca de un Chevys o de su restaurante hermano El Torito, puedes disfrutar de ofertas de tacos, margaritas, shots y cervezas, junto con entretenimiento en vivo, a partir de las 3 p.m. del Cinco de Mayo.

Moe’s Southwest Grill

Celebra el Cinco en Moe’s, donde los miembros de Moe Rewards ganan 5x puntos en cada compra realizada el 5 de mayo. Pide en la aplicación, por internet o en la tienda, y tu Spicy Chicken Burrito; Homewrecker Bowl o tu kit de tacos, nachos o fajitas te harán acumular puntos de recompensa.

El Pollo Loco

Obtén una botella gratuita de edición limitada de salsa picante Tapatío cuando hagas un pedido en el sitio web de El Pollo Loco el jueves 5 de mayo. También puedes obtener dos tacos premium por cinco dólares en los restaurantes El Pollo Loco participantes, y si compras una tarjeta regalo de 50 dólares, obtendrás una tarjeta regalo extra de 10 dólares desde ahora hasta el Cinco de Mayo. Sigue el Instagram de El Pollo Loco para ver más premios.

On The Border

On The Border Mexican Grill & Cantina empezó a celebrarlo en abril, con una cuenta regresiva del Cinco de Mayo todos los jueves. Las ofertas incluyen cervezas a tres dólares, con una marca diferente cada semana, y bocados de bar a cinco dólares. En el día de la celebración, los clientes de On The Border pueden disfrutar de Grande House ‘Ritas a cinco dólares, además de más ofertas de bebidas de Grand Marnier.

7-Eleven

Cuando piensas en el Cinco de Mayo, puede que 7-Eleven no sea el primer lugar que te venga a la mente. Por otra parte, puede que el desayuno tampoco sea la primera comida que te venga a la mente. Pero este año, 7-Eleven ofrece tres mini empanadas de desayuno picantes y un café de cualquier tamaño por solo cuatro dólares para los miembros de 7Rewards. Las empanadas están disponibles todo el día e incluyen salchicha, huevo, queso, pimientos y especias. Introducida para el Cinco de Mayo, la oferta por tiempo limitado está disponible hasta el 24 de mayo.

José Cuervo

José Cuervo es desde hace mucho tiempo sinónimo de tequila, y está celebrando el Cinco de Mayo a lo grande. La empresa está retribuyendo a la industria de la restauración con su sorteo “Tip It Forward”, que dura hasta el 5 de mayo. Puedes participar en el sorteo a través del sitio web de Cuervo, y si eres seleccionado como uno de los 10 mil ganadores, recibirás 10 dólares a través de Venmo para usarlos como propina para los camareros y el personal de sala.

Abuelo’s Mexican Restaurant

Abuelo’s está celebrando todo el día del Cinco de Mayo con cerveza mexicana de barril a cinco dólares y margaritas de bandera a 8.95 dólares. Además, puedes conseguir una coctelera de regalo cuando pidas una Margarita El Jefe.

Taco Cabana

Recibirás una botella de 0.35 onzas de condimento Tajín con tu pedido cuando compres la nueva Margarita Tajín de cuatro dólares en Taco Cabana el Cinco de Mayo.

Taco John’s

Taco John’s ofrece cinco Tacos de Carne de Res por 5.55 dólares hoy Cinco de Mayo. Para aprovechar esta oferta, tendrás que descargar la app de Taco John’s e inscribirte en el programa Bigger Bolder Rewards.